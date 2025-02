Francesco Farioli is lovend over de drie fitte winteraanwinsten van Ajax. De Amsterdammers versterkten zich in januari met Matheus, Oliver Edvardsen, Lucas Rosa en Youri Regeer, maar laatstgenoemde raakte kort na zijn terugkeer geblesseerd. Op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met Union Sint-Gillis laat Farioli zijn licht schijnen op de drie versterkingen die fit zijn.

“Ze zijn allemaal zeer harde werkers. Een grappig verhaal: Matheus is de eerste speler in mijn leven die eerder op de club is dan de technische staf. Hij is ongelooflijk”, begint de Italiaanse trainer.

“Dat is wat we ook nodig hebben om de mentaliteit en samenhang van de groep te verbeteren. Matheus spreekt niet heel goed Engels, maar heeft al heel veel lessen genomen. Dit is een aantal voorbeelden van hoe erg hij pusht om in het team te komen.”

Ook Rosa en Edvardsen kunnen op lovende worden rekenen. “Lucas was heel alert en gefocust tegen Union Sint-Gillis. Hij nam de juiste beslissingen aan de bal. Oliver kan ons in aanvallend opzicht diepgang geven. Zijn aandeel in het meeverdedigen is ook goed.”

“Ik kan me een van zijn eerste acties tegen Heracles Almelo herinneren. Na één of twee minuten maakte hij een tackle in het strafshopgebied, hij was alert genoeg om daar te verdedigen. De goal die hij maakte was ook fantastisch”, aldus Farioli.

Matheus is door Ajax niet ingeschreven voor de Europa League, waardoor de Braziliaanse goalie donderdagavond vanaf de tribune moet toekijken. Rosa en Edvardsen zijn wel inzetbaar in het Europese toernooi.

Farioli geeft op de persconferentie ook een update over de ziekenboeg van Ajax, die in het weekend aardig vol zat. “Jordan Henderson behoort morgen (donderdag, red.) zo goed als zeker tot de wedstrijdselectie. Hetzelfde geldt voor Kenneth Taylor. Ahmetcan Kaplan is ook terug. Youri Baas en Jay Gorter zijn niet van de partij. Branco van den Boomen zit ook nog niet bij de selectie.”

Ajax verdedigt donderdagavond een 2-0 voorsprong in de eigen Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd begint om 21.00 uur.