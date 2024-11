Francesco Farioli trekt ook tijdens duel Ajax Legends de aandacht

Terwijl de Ajax-selectie voor een groot gedeelte in het buitenland is voor interlandverplichtingen, meldde trainer Francesco Farioli zich zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA. Tijdens de rust van het duel tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends (2-1) was bij Ziggo Sport te zien dat de Italiaan een praatje maakte met meerdere oudgedienden van de Amsterdammers.

Ajax ging de interlandbreak in met een 2-2 gelijkspel op bezoek bij FC Twente. Terwijl veel van zijn spelers het vliegtuig pakte naar verre en minder verre oorden, bleef Farioli dus in Amsterdam.

In de Johan Cruijff ArenA stond de wedstrijd tussen de legendes van Ajax en die van Real Madrid op het programma. Shota Arveladze en Siem de Jong verzorgden de Amsterdamse doelpuntenproductie tijdens de 2-1 zege. Rubén de la Red deed namens de Spanjaarden iets terug.

Het schouwstuk speelde zich af onder toeziend oog van Farioli. Halverwege het duel meldde hij zich in de catacomben.

Daar sprak Farioli met onder meer Ronald de Boer, Urby Emanuelson, Maarten Stekelenburg en Danny Blind. Het leverde de huidige Ajax-keuzeheer complimenten op van een aanwezige verslaggever.

"Dit is ook wel goed, hè", spreekt Wytse van der Goot uit, "hoe Farioli hier nu al die Ajacieden staat op te wachten als ze de kleedkamer uitkomen." De presentator is benieuwd naar waar de gesprekken over gingen. "Dat gaan we achteraf nog even navragen."

Bij het duel was Louis van Gaal eveneens aanwezig. Hij coachte de Ajax Legends, maar sprak voorafgaand aan de benefietwedstrijd lovend over de huidige Ajax-trainer. "Ik denk dat Farioli Ajax op een hoger niveau zal brengen", aldus Van Gaal.