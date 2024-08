Francesco Farioli legt precies uit hoe het mogelijk is dat Ajax van NAC verloor

Francesco Farioli is logischerwijs niet tevreden over het spel dat Ajax zondag op de mat legde tegen NAC Breda. De trainer zag hoe zijn ploeg in Breda met 2-1 verloor, mede door een doelpunt in de blessuretijd van Jan Van den Bergh. Farioli komt na afloop van het Eredivisie-duel met een verklaring voor de camera van ESPN.

Ajax leed zondag zijn eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen. De Amsterdammers hadden het lastig met NAC, dat standhield en een gelijkspel uit het vuur leek te slepen. Toch kreeg Ajax nog een harde tik, want in de blessuretijd kopte Van den Bergh de 2-1 tegen de touwen. Matthew Garbett en Jorrel Hato scoorden eerder in de tweede helft.

“Ik ben erg teleurgesteld over het resultaat”, zo begint Farioli. “Ook ben ik teleurgesteld in de wijze waarop we verdedigden bij de twee tegentreffers. Het waren twee situaties die we konden vermijden, denk ik.”

Voorafgaand aan de 1-0 leed Mika Godts slordig balverlies, waardoor NAC na een goede omschakeling kon scoren. Bij de 2-1 gaf Anton Gaaei Van den Bergh te veel ruimte en kon laatstgenoemde in vrijheid binnenknikken.

“Ik vond ook dat we er te lang over deden om ons te organiseren bij standaardsituaties. Als je goals incasseert van een ploeg die alles geeft en vol passie speelt, dan betaal je daar uiteindelijk de prijs voor.”

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Eredivisie NAC NAC 2024-08-24T19:00:00.000Z 21:00 FC Utrecht UTR

“Bij de laatste goal moet ik het nog even goed bekeken”, vervolgt Farioli. “Ik denk dat Anton Gaaei bij hem had moeten blijven. Maar we praten niet over één speler, we hadden daar als team beter moeten staan om dit te voorkomen. We stonden daar niet met de juiste houding, we waren niet scherp genoeg bij zo’n belangrijk moment in de wedstrijd.”

Verder laat Farioli weten geen spijt te hebben van de keuzes in zijn opstelling. “Als ik twee uur terug kon in de tijd had ik het precies hetzelfde gedaan.”