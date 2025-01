Francesco Farioli ‘denkt’ dat Jordan Henderson zondagmiddag tegen Feyenoord de aanvoerdersband zal dragen. Dat vertelt de trainer van Ajax vrijdagmiddag op de persconferentie. Farioli zegt bovendien dat de Engelsman de aanvoerdersband tegen Galatasaray afstond ‘uit respect voor de club en zijn teamgenoten’.

De persconferentie begint met een update over Mika Godts, die geblesseerd uitviel tegen Galatasaray. De jonge Belg ontbreekt tegen Feyenoord. “Hij heeft vanochtend een check gedaan en die was niet slecht, maar dat gaat wel wat dagen duren.”

Ajax hoopt dat Oliver Edvardsen, die voor ongeveer 2,5 miljoen euro overkomt van Go Ahead Eagles, kan meespelen tegen Feyenoord. Farioli is geheimzinnig wanneer hij wordt gevraagd naar zijn inzetbaarheid tegen de Rotterdammers. Ajax heeft zijn komst overigens nog niet officieel bevestigd. “Hij stond niet op de lijst met spelers die vanochtend aanwezig waren.”

“Of hij dus niet kan spelen tegen Feyenoord? Ik ben net klaar met de training, dus ik heb eerlijk gezegd geen updates gehad over wat er gaande is op de markt.” Farioli bevestigt wel dat Chuba Akpom onderweg is naar de uitgang. De spits zal de rest van het seizoen verhuurd worden aan LOSC Lille, dat ook een optie tot koop heeft bedongen.

“Chuba was er vanmorgen. Hij is aan het onderhandelen met een andere club, maar op dit moment nog steeds een Ajax-speler.” Dan wordt de trainer van Ajax gevraagd naar de situatie rond Henderson, die de Amsterdammers transfervrij wilde verlaten, zich afzonderde van de groep tijdens het duel met Galatasaray maar zich later bedacht en nu weer bij Ajax wil blijven.

Henderson

“Jordan staat onder contract bij deze club. De situatie rond de aanvoerdersband heeft de aandacht gepakt, maar Jordan is volledig gefocust op Ajax. Hij staat onder contract bij ons”, aldus Farioli. “Ik heb kort met hem gesproken. Of hij zondag de aanvoerder is? Dat denk ik wel.”

De trainer wordt dan gevraagd of Henderson zijn excuses heeft aangeboden. “Nogmaals, voor mij is er niks waarvoor hij zijn excuses zou moeten aanbieden. Hij speelde een heel goede wedstrijd. Hij heeft nogmaals zijn professionaliteit en toewijding getoond. Dat is voor mij alles.”

Dan laat Farioli zijn licht schijnen op de beslissing van Henderson om de aanvoerdersband kort voor het duel met de Turken af te staan aan Remko Pasveer. “De uren voor de wedstrijd waren niet makkelijk voor hem, dat kunnen we niet ontkennen. Dat hij de aanvoerdersband afstond, was uit respect voor de club en zijn teamgenoten.”

“Zijn goede optreden weegt voor mij veel zwaarder dan het feit dat hij de aanvoerdersband niet droeg. Dit team heeft meer dan één aanvoerder en dat is donderdagavond bewezen.” De wedstrijd tegen Feyenoord begint zondagmiddag om 14.30 uur.