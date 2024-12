Francesco Farioli: ‘Hij is de eerste transfer van Ajax deze winter, en hopelijk niet de enige’

Francesco Farioli heeft dinsdag gereageerd op de komst van Martijn Redegeld naar Ajax. Vorige week werd bekend dat Redegeld vanaf 1 januari 2025 Hoofd Topsport wordt bij de Amsterdammers. Farioli hoopt dat de komst van Redegeld niet de enige inkomende transfer zal zijn bij Ajax deze winter.

Redegeld komt over van Team Visma | Lease a Bike, waar hij vijf jaar werkte en fungeerde als Head of Nutrition. Farioli liet dit seizoen al meermaals weten dat hij wilde dat Ajax zich ook buiten het veld op meerdere gebieden ging ontwikkelen. Met de aanstelling van Redegeld zetten de Amsterdammers een stap in die richting.

Redegeld krijgt de leiding over de recent opgerichte afdeling Topsport en zal als onderdeel van de technische staf spelers gaan begeleiden en het voedings-, mentaal- en herstelbeleid naar ‘een nog hoger plan’ tillen, zo schreef Ajax vorige week al op de website.

Dinsdagmiddag, op de persconferentie van Ajax in aanloop naar het Eredivisie-duel met FC Utrecht, laat Farioli blijken blij te zijn met de komst van Redegeld. “Natuurlijk gaat hij een sleutelrol spelen in ons proces, want dit was echt iets waarvan ik vond dat het verbeterd moest worden.”

“De club steunde me erin, dus we waren het eens over deze stap. Dus ik kijk ernaar uit dat hij bij ons aansluit, en ons gaat helpen stappen vooruit te zetten in ons proces. Ik denk dat hij ons kan helpen bij de kleine details die uiteindelijk fundamenteel zijn voor de top”, aldus de Italiaan.

“Dit is de eerste transfer van deze winter. En ik hoop dat het niet de enige zal zijn”, zegt Farioli ook nog. “Er zijn verschillende plekken die we bespreken, en waarvan we kijken of we ons daar kunnen versterken.”

“We bekijken de verschillende mogelijkheden. Ik hoop dat hij (Redegeld, red.) niet de enige is, want het zou mooi zijn als we nog een speler kunnen aantrekken in de winter. Ook al zal dat misschien moeilijk worden.”