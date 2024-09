Francesco Farioli hevelt naast Owen Wijndal nog een speler over naar hoofdmacht Ajax

Ook Benjamin Tahirovic maakt weer deel uit van de hoofdmacht van Ajax. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Owen Wijndal weer meetraint met het vlaggenschip van de Amsterdammers, maar trainer Francesco Farioli laat weten dat ook de eerder verbannen Tahirovic aan een nieuw hoofdstuk begint.

Tahirovic werd eind juli net als Owen Wijndal, Borna Sosa, Silvano Vos en Naci Ünüvar teruggezet naar de beloftenploeg. Het vijftal stond op de nominatie om te vertrekken, maar Wijndal en Tahirovic wisten uiteindelijk geen nieuwe club te vinden.

Dat Wijndal en Tahirovic weer mogen meetrainen, wijst erop dat Ajax de verbanning als een drukmiddel gebruikte om de zaakwaarnemers van het duo aan het werk te zetten. Nu de transfermarkt is gesloten, laten de Amsterdammers de dure krachten toch weer meetrainen met het eerste elftal.

Tijdens het persmoment van dinsdag gaf Farioli daar tekst en uitleg bij. “Nu de markt gesloten is, zullen Benjamin en Owen weer aansluiten bij het eerste elftal. Toen ik deze maatregel trof was dat al het plan.”

“Voor beide spelers begint nu een nieuw hoofdstuk”, ging Farioli verder. “Ik ben erg blij dat ze terug zijn, want dit zijn spelers die ons goede dingen kunnen brengen. Owen is een goede vleugelverdediger die iets extra’s aan ons spel kan toevoegen, dus het is goed om zijn karakteristieken terug te hebben in het team.”

Na het vertrek van Gerónimo Rulli en Steven Bergwijn behoort Wijndal tot de grootverdieners in de selectie van Ajax. Naar verluidt strijkt de linksback een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro op in de Johan Cruijff ArenA.

De 21-jarige Tahirovic is vermoedelijk een aantal schalen lager ingedeeld. De controleur werd vorige zomer voor 7,5 miljoen euro opgepikt bij AS Roma, maar wist nog niet te imponeren. In 37 wedstrijden namens Ajax was Tahirovic goed voor 2 doelpunten en 5 assists.