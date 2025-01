Francesco Farioli gaat in op vraag of Raúl Moro Real Valladolid snel inruilt voor Ajax

Francesco Farioli kan niet met zekerheid zeggen of Raúl Moro binnenkort speler van Ajax is. De Italiaanse transfer werd na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen VfB Stuttgart gevraagd naar de laatste stand van zaken omtrent de 22-jarige vleugelaanvaller van Real Valladolid, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Ajax.

''Ik wens dat we iets kunnen doen, iedereen wil dat. Meer weet ik op dit moment niet'', verklaart Farioli kort na de vriendschappelijke ontmoeting met de Duitse club in gesprek met ESPN.

Farioli erkent direct dat Ajax zeker vers bloed kan gebruiken in aanvallend opzicht. ''We weten dat de selectie op meerdere posities niet in balans is. We weten wat we graag zouden willen doen, maar we kunnen niet veel doen. Intern weten we waar we naar kijken om met het team de volgende stap te zetten.''

Het lijkt er overigens op dat de blessure van Moro meevalt. De buitenspeler van Valladolid viel zondagmiddag geblesseerd uit in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Ourense (3-2 nederlaag). In zijn reactie naderhand geeft hij een voor Ajax hoopvolle update.

''Goed. Het was schrikken. Op het moment zelf deed het veel pijn, maar ik denk dat het vooral de schrik was'', zo benadrukt Moro in een onderhoud met Marca Valladolid.

Farioli bespreekt tevens het 2-2 gelijkspel tegen Stuttgart. Volgens de coach was het een leerzame test voor zijn spelers. ''Dit soort wedstrijden zijn altijd belangrijk na een korte onderbreking. We hebben wat dingen kunnen proberen. Het was een goede wedstrijd en iedereen is fit gebleven.''

''Ik wilde wat combinaties tussen verschillende spelers uitproberen, maar ook verschillende structuren en meer beweging in het midden. Dat was goed'', aldus de Ajax-trainer, die weigert te geloven dat zijn spelersgroep voor de winterstop vermoeid oogde in sommige duels.

''Deze discussie moet over zijn. Het is tijd om weer te werken. We moeten vooruitkijken en keihard werken om het in alle competities goed te doen'', geeft de optimistische Farioli mee aan zijn spelers.