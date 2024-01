Fortuna Sittard zet grote stap richting handhaving en nadert top acht Eredivisie

Fortuna Sittard heeft een grote stap richting handhaving in de Eredivisie gezet. De ploeg van trainer Danny Buijs won na een weinig vermakelijke wedstrijd tegen FC Volendam met 0-1. Vijf minuten na rust maakte Iñigo Córdoba het enige doelpunt van de wedstrijd. Fortuna klimt naar de tiende plaats en staat nu acht punten voor op nummer zestien RKC Waalwijk. Het gat met nummer acht Sparta Rotterdam bedraagt bovendien slechts drie punten. Volendam staat met twaalf punten op de zorgelijke zeventiende plaats.

Aan de kant van Volendam vielen er geen wijzigingen waar te nemen in de basisopstelling van trainer Regillio Simons. Lequincio Zeefuik, die een transfer naar AZ lijkt te gaan maken, stond met Bilal Ould-Chikh in de voorhoede. Aan de kant van Fortuna werd er wel gewijzigd. Justin Lonwijk maakte zijn basisdebuut, terwijl Michael Verrips onder de lat verscheen. Ragnar Oratmangoen en Luuk Koopmans verhuisden naar de bank.

De eerste helft in het Vissersdorp was bepaald geen spectaculaire. Kansen werden er amper gecreëerd, al lag dat in de achtste minuut niet aan Benaissa Benamar. De verdediger had een fraaie dieptepass in huis op Zeefuik, die de kans om zeep hielp met een matige aanname. Fortuna probeerde het halverwege de eerste helft via een vrije trap van Alen Halilovic, die niet in zijn beste vorm verkeert en de bal hoog over schoot.

Vlak na rust was er wel reden tot gejuich, al bleef het grotendeels stil in het Kras Stadion. Kristoffer Peterson plaatste een scherpe voorzet bij de tweede paal, waar Córdoba opdook. De Spanjaard verschalkte Volendam-goalie Mio Backhaus van dichtbij: 0-1.

Volendam toonde na die treffer iets meer aanvallende intenties, maar ook na het inbrengen van Zach Booth, die Ould-Chikh verving, bleven de zo gewenste kansen voor Volendam uit. Verder dan een afstandsschot van Milan de Haan, die enkele meters over schoot, kwam de thuisploeg niet.

Een kwartier voor tijd werd Volendam gevaarlijk uit een hoekschop, die door niemand aangeraakt werd en doorschoot richting De Haan. De middenvelder van het Andere Oranje kreeg een vrije schietkans en zag zijn inzet een meter of anderhalf naast de voor hem verkeerde kant van de paal belanden.

Volendam zette in de slotfase aan, terwijl Fortuna vergat te voetballen. Het leverde zenuwachtige momenten op voor het doel van de Limburgers. Zo leek Zeefuik de gelijkmaker voor het binnenglijden te hebben, maar de negentienjarige Amsterdammer wist de bal net niet te raken. Volendam kreeg niet meer waar het op hoopte en dus worden de degradatiezorgen in het vissersdorp nog groter dan al het geval was. Voor Fortuna is het zijn eerste uitzege in de Eredivisie dit seizoen.

