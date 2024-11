Fortuna Sittard lijkt te stunten met komst voormalig toptalent van Paris Saint-Germain

Fortuna Sittard is dicht bij de handtekening van middenvelder Edouard Michut, zo meldt journalist Falco Cremers namens L1. De 21-jarige Fransman zit momenteel zonder club nadat hij zijn contract liet ontbinden bij Adana Demirspor in de Turkse Süper Lig.

Michut stond tussen 2016 en 2024 onder contract bij Paris Saint-Germain, waar hij werd gezien als een veelbelovend talent. De Franse jeugdinternational speelde zelfs acht wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij eenmaal een assist gaf. Met PSG werd Michut landskampioen en bekerwinnaar.

Gedurende zijn tijd bij PSG werd Michut gestald bij Sunderland en Adana Demirspor. Laatstgenoemde club nam hem afgelopen zomer transfervrij over. Nog geen twee maanden later liet Michut zijn contract ontbinden vanwege een betalingsachterstand.

Voordat Michut zijn verbintenis liet ontbinden was hij nog basisspeler bij Adana Demirspor. In augustus speelde hij nog twee competitiewedstrijden mee.

Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2,2 miljoen euro, maar Fortuna Sittard kan hem dus transfervrij inlijven.

Michut is een goede bekende van Xavi Simons, die hij leerde kennen in de jeugdopleiding van PSG. Zijn broertje, de zeventienjarige Etienne Michut, is ook nog op zoek naar een nieuwe club na zijn vertrek uit Parijs.

Voor het goed presterende Fortuna Sittard lijkt Michut een uitstekende aanwinst te zijn. Vorig seizoen kwam hij tot 24 wedstrijden in de Süper Lig. Adana Demirspor, dat ook Mario Balotelli onder contract had staan, eindigde op de twaalfde plaats.