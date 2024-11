Chris Woerts vindt het maar niets dat Ajax vanaf volgend seizoen terugkeert naar het oude logo, zo vertelt hij desgevraagd aan Het Parool. "Het is vals sentiment. Als ze de afgelopen drie seizoenen kampioen was geworden, zou het niet zijn gebeurd", aldus de sportmarketeer.

De Amsterdammers pakten eerder deze maand op de officiële kanalen uit met het toch wel tamelijk grote nieuws: het oude logo zou vanaf volgend seizoen (2025/26) weer terugkeren. Dat embleem stond 34 jaar geleden voor het laatst op het shirt van de Amsterdammers.

Menno Geelen, interim-algemeen directeur bij Ajax, was een van de initiatiefnemers van de logoverandering. Het valt samen met het 125-jarig bestaan van de club. "De terugkeer van het klassieke logo bij het 125-jarige bestaan is een cadeau aan de club, de supporters en aan onszelf", zegt hij tegen Het Parool.

Volgens Geelen hebben commerciële overwegingen niet meegespeeld in de beslissing om het klassieke logo weer in gebruik te gaan nemen. "Het is een eerbetoon aan het rijke verleden, dat als inspiratiebron geldt voor de toekomst."

34 jaar eerder werd dus juist besloten om het klassieke logo in te wisselen. "Het moest moderner. We wilden met onze tijd meegaan, niet blijven hangen in het verleden", vertelt Arie van Eijden, destijds operationeel directeur, aan de krant.

Toch kiest Ajax ervoor om met ingang van volgend seizoen terug te keren naar shirts met het klassieke logo. Bij de Johan Cruijff ArenA prijkt deze inmiddels al aan de voorkant van het gebouw. Bij de achterban is die keuze goed gevallen, maar niet iedereen kan het begrijpen.

"Als je het klassieke logo alleen in het jubileumjaar gebruikt, is het leuk", zo vindt Woerts. "Maar een permanente verandering vind ik niets. Je moet vooruit, niet terug naar het verleden. Het is vals sentiment. Als Ajax de afgelopen drie seizoenen kampioen was geworden, zou het niet zijn gebeurd."