Forse concurrentie voor Tijjani Reijnders: AC Milan bereikt akkoord met Frans international Youssouf Fofana

Tijjani Reijnders krijgt komend seizoen hoogstwaarschijnlijk te maken met een nieuwe concurrent op het middenveld bij AC Milan. Fabrizio Romano meldt woensdagmiddag namelijk dat Youssouf Fofana een persoonlijk akkoord heeft bereikt met i Rossoneri.

Fofana kende een uitstekend seizoen bij AS Monaco, wat hem een plek in de definitieve EK-selectie van Frankrijk opleverde. De 25-jarige centrale middenvelder uit Parijs heeft nog een contract tot medio 2025 in het Prinsendom en dus gingen er al geluiden dat hij verkocht zou worden.

Algemeen directeur Thiago Scuro van Monaco bevestigde onlangs dat de club zou meewerken aan een vertrek van Fofana, om zo nog wat aan de Fransman met Malinese roots te verdienen. Scuro meldde daarbij wel dat de club hem niet voor een appel en een ei zou laten gaan.

Fofana genoot ook interesse van Nottingham Forest, maar de middenvelder heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Milaan en inmiddels dus ook een persoonlijk akkoord bereikt. Sport Mediaset meldt daarnaast dat Milan een akkoord nadert met Monaco, dat naar verluidt 22 miljoen euro exclusief 2 miljoen euro aan bonussen gaat verdienen.

Milan incasseerde vorig seizoen 49 treffers in de Serie A, het hoogste aantal van de top 11 op het hoogste Italiaanse niveau. Onder de nieuwe trainer Paulo Fonseca wil de club dat aantal reduceren, om zo een betere kans te maken op het landskampioenschap, dat vorig seizoen werd veroverd door Inter.

Bij Milan gaat Fofana de concurrentiestrijd aan met onder meer leeftijdsgenoot Tijjani Reijnders, die wel kan leunen op een uitstekend debuutseizoen in de Serie A na zijn overstap van AZ. Met ook Ismaël Bennacer en Yacine Adli heeft Fonseca meerdere opties voor het centrale middenveld.

Fofana kwam dit EK in drie van de zes wedstrijden in actie namens Frankrijk, waarvoor hij nu 21 caps achter zijn naam heeft staan. In alle wedstrijden op het eindtoernooi moest hij het doen met een invalbeurt. Fofana begon zijn carrière bij RC Strasbourg, dat hij in 2019 verliet voor Monaco.

