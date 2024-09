Florian Wirtz valt in de prijzen na glorieus optreden tegen Feyenoord in de Champions League

Florian Wirtz is vrijdag door de UEFA verkozen tot Speler van de Week in de Champions League. De spelmaker heeft de onderscheiding te danken aan zijn dubbelslag tegen Feyenoord, dat door Bayer Leverkusen donderdag in De Kuip met 0-4 werd afgedroogd.

Wirtz, die zijn debuut maakte in de Champions League, opende de score tegen Feyenoord al na vijf minuten. De Duitser profiteerde optimaal van slordig balverlies van Ramiz Zerrouki, om vervolgens met een knal van buiten de zestien de 0-1 aan te tekenen.

In de 36ste minuut had Wirtz zijn tweede doelpunt van de avond te pakken. Alejandro Grimaldo had tussendoor ook al gescoord voor Leverkusen. Kort voor het rustsignaal werd net 0-4 door een eigen doelpunt van Timon Wellenreuther. Na rust werd er niet meer gescoord in Rotterdam.

Wirtz was één van de vier genomineerden voor de eretitel, samen met Harry Kane (Bayern München), Jamie Gynoe-Bittens (Borussia Dortmund) en Antoine Griezmann, die scoorde voor Atlético Madrid in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen RB Leipzig. De keuze viel dus uiteindelijk op Wirtz.

Wirtz is door de UEFA tevens opgenomen in het Elftal van de Week in de Champions League. De held van Leverkusen krijgt in het sterrenensemble gezelschap van onder meer Kane, die vier keer scoorde voor Bayern, Jamal Musiala, Griezmann (Atlético Madrid) en Josko Gvardiol (Manchester City).

Elftal van de Week Champions League: Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk); Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Liam Scales (Celtic), Josko Gvardiol (Manchester City); Joshua Kimmich (Bayern München), Arne Engels (Celtic); Michael Olise (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen); Harry Kane (Bayern München).