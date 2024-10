Flick loog glashard tegen Xavi over hoofdtrainerschap bij FC Barcelona

The Athleticheeft meer details onthuld over de ontmoeting die afgelopen week heeft plaatsgevonden tussen Xavi en Hansi Flick. De Duitser heeft zijn Spaanse voorganger voorgelogen in aanloop naar het hoofdtrainerschap bij Barcelona, zo blijkt.

Afgelopen week, toen een groot aantal spelers was uitgevlogen voor interlandverplichtingen, maakte Flick van de gelegenheid gebruik om bij Xavi op de koffie te gaan. De Spanjaard nodigde hem bij hem thuis uit.

Flick en Xavi zijn allebei woonachtig in de wijk Pedralbes in Barcelona, vandaar dat een ontmoeting snel was geregeld. Nadien plaatste Xavi een foto op sociale media. Op de foto waren ook de kinderen van Xavi te zien.

Het was niet voor het eerst dat Flick en Xavi contact zochten met elkaar. Tijdens een eerdere ontmoeting was de één bondscoach van Duitsland en stond de ander in de startblokken om aan zijn trainersloopbaan te beginnen.

De twee hadden jarenlang goed contact, maar dat verwaterde toen Xavi afgelopen mei op het punt stond om ontslagen te worden door Barcelona. Nadat in de media was verschenen dat de clubleiding was afgereisd naar Londen voor een ontmoeting met Flick, besloot Xavi zijn collega een berichtje te sturen.

Flick ontkende in gesprek te zijn. 'Met het oog op de toekomstige relaties', zo weet The Athletic. Nadat de Duitser de job toch aannam, wilde hij voorkomen dat zijn 'leugentje om bestwil' zou zorgen voor scheve gezichten bij Xavi.

The Athletic schrijft dat de ontmoeting tussen Flick en Xavi buitengewoon goed verliep. "Flick is een bedachtzame coach die er bewust voor kiest om situaties op te lossen door eerlijk en recht door zee te zijn", klinkt het tot slot.