Flick laat zich uit over herstel Frenkie de Jong: ‘Hij voelde zich niet helemaal goed’

Hansi Flick heeft dinsdag op de persconferentie van FC Barcelona meer duidelijkheid gegeven over het herstel van Frenkie de Jong. De middenvelder zou afgelopen zondag tegen Sevilla in de basis beginnen, maar bleef uiteindelijk negentig minuten op de bank.

De Jong kwam tot dusver tot twee invalbeurten voor Barcelona dit seizoen. ”Het was ons plan dat hij zondag tegen Sevilla zou starten. Maar hij voelde zich niet helemaal goed”, laat Flick weten.

De 27-jarige middenvelder liep in april van dit jaar tijdens el Clasíco een enkelblessure op. De blessure hield De Jong maanden aan de kant, waardoor hij zelfs het EK moest missen. Inmiddels is hij dus weer op de weg terug om volledig fit te geraken.

Mogelijk maakt de Nederlander in het Champions League-duel tegen Bayern München van woensdagavond zijn rentree in de basis. “Behalve Eric Garcia is iedereen er klaar voor. Ik ben blij dat ze allemaal beschikbaar zijn”, laat Flick weten. De Duitser kan uiteraard ook niet beschikken over Marc-André ter Stegen, die eerder dit seizoen zijn kruisband afscheurde.

Barça is het seizoen goed begonnen. De Spanjaarden gaan met 27 punten uit tien wedstrijden aan kop in La Liga. De ploeg van Flick kreeg daarnaast pas tien doelpunten tegen.

In de Champions League wist Barcelona tot nu toe drie punten te verzamelen. De Catalanen verloren met 2-1 van AS Monaco, maar herstelden zich met een ruime 5-0 zege op het Zwitserse Young Boys.

Woensdagavond om 21.00 uur wacht dus de ontmoeting met Bayern München. De ploeg waar Flick in het verleden zelf actief was als speler en trainer. “Bayern München is een team dat erg goed speelt, zelfvertrouwen heeft en ze hebben uitstekende spelers. We willen onszelf meten met de besten en Bayern is buitengewoon”, laat de 59-jarige Duitser weten.