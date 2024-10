Flamingo bekijkt beelden en legt uit wat hij beter had kunnen doen bij late 1-1 van Sporting

PSV was heel dicht bij de eerste zege in het nieuwe Champions League-seizoen. In de slotfase echter werden twee dure punten gemorst tegen Sporting Portugal: 1-1. Ryan Flamingo baalt daarvan en kijkt direct naar wat PSV in de eindfase beter had kunnen doen.

Flamingo krijgt bij Ziggo Sport de vraag of hij wat anders had kunnen doen bij de late gelijkmaker van Sporting. ''Ik moet hem nog even terugkijken. Ik weet niet precies wat er gebeurde'', antwoordt de verdediger, die direct de beelden voorgeschoteld krijgt.

Een voorzet vanaf links vloog over Flamingo heen, waarna Daniel Bragança van dichtbij en op acrobatische wijze de 1-1 binnentikte. ''De speler loopt in mijn rug weg. Eigenlijk moet de middenvelder meelopen, of hij moet mij coachen dat er moet worden overgegeven. Maar als ik niks zeg, moet hij denk ik meelopen.''

''Het is ongelukkig, want de voorzet wordt ook aangeraakt. Het is gewoon zuur'', baalt Flamingo van het feit dat PSV de voorsprong niet over de streep kon trekken. De verdediger krijgt voorgelegd of het niet extra zuur is, daar hij een uitstekende wedstrijd speelde.

''Dat is extra zuur, ja. We hebben gewoon goed gespeeld. Ik vind gewoon dat we hadden moeten winnen. En op naar de volgende wedstrijd'', aldus Flamingo. PSV vervolgt het Champions League-avontuur op 22 oktober met een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

Een punt dus voor PSV tegen Sporting, maar het voelt eigenlijk als een nederlaag. ''We hebben goed gespeeld, met een goede intensiteit. We hadden deze wedstrijd meer verdiend'', treurt Flamingo kort na het gelijkspel in het Philips Stadion.

PSV kwam in ieder geval een stuk beter voor de dag dan twee weken geleden tegen Juventus, toen met 3-1 werd verloren. ''We leren ook als groep. Dat we nu dachten van: Niemand gaat langs ons, we gaan alle duels winnen. Er kan niets fouts gaan en we repareren het voor elkaar.''