Fitz-Jim adviseert 'hele goede vriend' bij Jong Oranje: 'Dan gaat hij zeker stappen maken'

Kian Fitz-Jim debuteerde donderdagavond in Jong Oranje. De Ajacied speelde negentig minuten mee in de vriendschappelijke interland tegen Jong Slowakije, dat ondanks een 3-1 voorsprong genoegen moest nemen met een 3-3 gelijkspel.

''Het is een leuk elftal, ook buiten het veld. Ik kende heel veel jongens al'', analyseert Fitz-Jim bij ESPN zijn debuut in Jong Oranje. ''Myron (Van Brederode, red.) is een hele goede vriend van me.''

De middenvelder van Ajax komt direct met een tip voor Van Brederode, die tegen Jong Slowakije als linksbuiten fungeerde. ''We hadden het er net nog over dat hij meer moet schieten, doelgerichter moet zijn.''

''Hij moet iets gieriger zijn, iets meer als Million (Manhoef, red.). Dan gaat hij zeker stappen maken'', heeft Fitz-Jim hoge verwachtingen van de door AZ aan Fortuna Düsseldorf verhuurde vleugelaanvaller.

Fitz-Jim kijkt ook nog even terug op het 3-3 gelijkspel tegen Jong Slowakije. ''Je merkt dat als je met jongens van je eigen leeftijd speelt, het anders is dan de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie. Het is een beetje wisselvallig, we geven de goals iets te gemakkelijk weg.''

Bondscoach Michael Reiziger is tevreden over debutant Fitz-Jim en Jochem Ritmeester van de Kamp, ondanks het feit dat laatstgenoemde in de fout ging bij een goal van Slowakije. ''Het zijn twee fijne spelers met een prima techniek.''

Reiziger kent Fitz-Jim nog uit zijn tijd als hoofdtrainer van Jong Ajax. ''Hij heeft veel kwaliteit, nu komt dat er meer uit dan in eerdere jaren. Ik hoop dat hij dit doorzet.''