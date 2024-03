Fiorentina rouwt om overleden algemeen directeur Giuseppe Barone

Giuseppe Barone, de algemeen directeur van Fiorentina, is dinsdag op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. De beleidsman van de club uit de Serie A kreeg zondag kort voor het duel met Atalanta een hartstilstand en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

“Het is met diepe droefheid en immens verdriet dat Fiorentina het verlies bevestigt van een van haar boegbeelden, een persoon die de recente geschiedenis van de club heeft getekend en die nooit vergeten zal worden”, schrijft de club in een statement.

“Algemeen directeur Giuseppe Barone is vandaag overleden in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan nadat hij zondag plotseling ziek werd.”

Fiorentina mourns Joe Baronehttps://t.co/c33TEaPOYp — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) March 19, 2024

“Rocco Commisso en zijn familie, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi en iedereen die verbonden is aan Fiorentina is volledig ontzet door het verschrikkelijke verlies van een man die grote professionaliteit toonde en zijn hart en ziel gaf voor deze kleuren.”

“Hij was een dierbare vriend die altijd sterk bleef in de gelukkigste en vooral de moeilijkste momenten”, aldus Fiorentina.

Barone werd geboren in Italië, maar groeide op in de Verenigde Staten. De beleidsman werkte onder meer bij een bank en diverse bedrijven in de mediawereld voordat hij in 2019 de algemeen directeur van Fiorentina werd. Barone zou woensdag 58 jaar zijn geworden.

