Fiorentina meldt fantastsich nieuws: Eduardo Bove is bij bewustzijn en alert

Eduardo Bove is weer wakker en bij bewustzijn, zo meldt zijn club Fiorentina maandag op de officiële kanalen. Afgelopen nacht werd de voetballer op de intensive care in een kunstmatige coma gehouden, maar inmiddels is Bove buiten levensgevaar.

"Bove is na een rustige nacht wakker gemaakt en van de beademing gehaald", zo schrijft de Italiaanse ploeg op de eigen kanalen. De middenvelder maakt het naar omstandigheden goed. "Op dit moment is hij wakker, alert en bij bewustzijn."

"Hij heeft al gesproken met zijn familie, de clubleiding, de trainer en zijn teamgenoten, die allen haastten om hem zo snel mogelijk te zien na het goede nieuws." Volgens het lokale medium La Repubblica zouden de woorden 'dankjewel iedereen' de eersten zijn geweest nadat Bove ontwaakte.

"Verdere onderzoeken zullen in de komende dagen worden uitgevoerd om vast te stellen wat leidde tot de kritieke situatie gisteren (zondag, red.)", vervolgt Fiorentina op de eigen kanalen.

De 22-jarige middenvelder van La Viola kreeg zondag tijdens het duel met Inter volgens diverse Italiaanse media een epileptische aanval en een hartaanval. De wedstrijd werd onmiddellijk gestaakt.

Bove, door Fiorentina gehuurd van AS Roma, ging naar de grond en bleef roerloos liggen. Teamgenoten en even later medisch personeel snelden naar Bove toe, die uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

De wedstrijd, waarin nog niet was gescoord, werd direct stilgelegd. Er was daarna wat onzekerheid over het uitspelen van de wedstrijd, maar al snel bleken de spelers van beide partijen niet in staat verder te spelen.