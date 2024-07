PSV moet het voorlopig stellen zonder Mauro Júnior. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De 25-jarige Braziliaan liep zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Valencia (2-1 zege) een blessure op, en nu is gebleken dat hij in ieder geval de komende weken uit de roulatie is. Ook Olivier Boscagli viel uit, maar zijn blessure lijkt vooralsnog mee te vallen.

Al in de eerste helft van het duel met Valencia moest Mauro Júnior het veld geblesseerd verlaten, nadat hij naar zijn hamstring greep. Hij werd vervangen door Fredrik Oppegård.

Nog voor rust viel ook een tweede PSV’er geblesseerd uit: Boscagli. De centrumverdediger greep na een hard duel direct naar zijn schouder of sleutelbeen. Hij werd even bekeken door de medische staf, maar al snel bleek dat ook hij niet verder kon spelen. De verdediger werd vervangen door Matteo Dams.

Enkele dagen later wordt langzaam duidelijk wat de schade is bij het tweetal. Mauro Júnior, die de komende weken normaliter leek te kunnen rekenen op een basisplaats, is door een spierprobleem voorlopig uit de roulatie. Volgens het Eindhovens Dagblad moet hij ‘minstens enkele weken revalideren’.

De verwachting is dat later deze week door middel van een scan meer duidelijkheid kan worden gegeven over de ernst van de blessure en het herstel. Het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord komende zondag moet hij in ieder geval missen, evenals de competitiestart een week later.

Iets beter nieuws is er over Boscagli. De Fransman gaat komende week weer proberen te trainen. Als hij dan toch last heeft van pijn, zal hij rustiger aan moeten doen en komt het duel om de Johan Cruijff Schaal in gevaar. Anders is Boscagli er komende zondag vermoedelijk gewoon bij.

De blessure van Mauro Júnior en mogelijk ook Boscagli is een hard gelag voor PSV. Trainer Peter Bosz kan namelijk ook nog niet beschikken over de al eerder geblesseerd geraakte Sergiño Dest en Armando Obispo, waardoor het aantal verdedigers waar hij uit kan kiezen steeds kleiner wordt.

