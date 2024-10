FIFA voert ingrijpende maatregel door: datums bekend van een derde transferwindow in 2025

Er komt een extra transferperiode in 2025, zo maakt de FIFA donderdag bekend via de officiële kanalen. De wereldvoetbalbond biedt clubs die deelnemen aan het wereldkampioenschap voor clubs de kans om spelers te kopen en verkopen tussen 1 en 10 juni.

Komende zomer wordt het nieuwe toernooi geïntroduceerd waaraan 32 clubs deelnemen. De Verenigde Staten worden het eerste gastland van de nieuwe versie van het WK voor clubteams.

Aangezien veel spelerscontracten aflopen op 30 juni en het toernooi in Amerika van 15 juni tot en met 13 juli gehouden wordt, bestaat de kans dat clubs tijdens het WK plotseling zonder een aantal spelers door moet. Om problemen te voorkomen heeft de FIFA dus een extra transferwindow doorgevoerd.

De maatregel geldt dus niet voor alle landen, maar alleen voor de landen die een club aanleveren voor het WK. Alle clubs uit het land mogen spelers verhandelen.

Bovendien wordt het mogelijk voor de deelnemende clubs om de aflopende spelerscontracten met enkele dagen te verlengen, mochten de betreffende spelers nog nodig zijn om het toernooi uit te spelen.

“Met het WK voor clubs start een nieuw tijdperk voor clubvoetbal over de hele wereld”, benadrukt voorzitter Gianni Infantino. “Deze nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat alle 32 deelnemende clubs en de beste spelers in de wereld in de best mogelijke omstandigheden kunnen schitteren.”

Voor Nederland is de maatregel voor het toernooi van 2025 niet van toepassing, omdat er geen Eredivisie-clubs zullen deelnemen aan het WK.