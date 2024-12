FIFA maakt de 7 landen bekend waar het WK 2030 en het WK 2034 gespeeld worden

Woensdag heeft de FIFA officieel de gastlanden voor het WK van 2030 en 2034 aangewezen. Aangezien er voor beide eindronden maar één bid was ingediend, stonden de landen op voorhand al vast. Vanuit organisaties zoals Amnesty International klinkt er kritiek en ook vanuit de voetballerij neemt de kritiek toe, al gaat de KNVB daar niet in mee.

Het WK van 2030 wordt gehouden in Marokko, Spanje en Portugal. De eerste drie duels worden gespeeld in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Het WK bestaat namelijk in 2030 honderd jaar en omdat de eerste editie in 1930 in Uruguay werd afgewerkt, zal de openingswedstrijd in Montevideo gespeeld worden.

Klimaatactivisten zijn kritisch vanwege het vele vliegen dat noodzakelijk zal zijn voor dit toernooi. De FIFA geeft aan dat ‘het passende maatregelen zal nemen om de impact van het WK op het eindtoernooi te beperken’.

Het WK van 2034 wordt gehouden in Saudi-Arabië. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is niet blij met deze beslissing. “De toekenning van het WK 2034 aan Saudi-Arabië zonder geloofwaardige garanties voor hervormingen zal een menselijke tol eisen”, meldde de organisatie eerder.

De KNVB liet eerder overigens weten niet te gaan protesteren tegen het besluit om het WK 2034 aan Saudi-Arabië toe te kennen.

“Wij zijn een voetbalbond en zullen, als we ons plaatsen, in de basis overal ter wereld voetballen’’, meldt de KNVB op de eigen kanalen. “Met uitzondering van landen waar de Nederlandse overheid dat verbiedt. In deze verschillen wij niet van andere Nederlandse bedrijven en organisaties die in Saoedi-Arabië actief zijn.”

Vanuit Noorwegen is er wel kritiek op de FIFA en het toewijzen van de eindtoernooien. De Noorse bond heeft via een brief de voetbalbond bekritiseerd over het proces. Daarnaast zal het land tegen de toekenning van de gastlanden van 2030 en 2034 stemmen.