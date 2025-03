Hugo Bueno zal deze interlandperiode niet in actie komen voor Jong Spanje. De Spaanse voetbalbond maakt bekend dat de 22-jarige Feyenoorder het kamp wegens fysieke problemen verlaten heeft.

"Bueno kan niet in actie komen wegens fysieke problemen. De medische staf van de Spaanse bond is met die van de club overeengekomen dat hij zijn herstel in zijn thuisstad zal voortzetten", aldus de bond.

De linksback werd afgelopen zondag tijdens het uitduel met FC Twente na een uur gewisseld door Robin van Persie. Bueno werd behandeld aan een blessure en kon het veld op eigen kracht verlaten. Quilindschy Hartman was zijn vervanger.

Bueno wordt dit seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers en maakt een prima indruk. De viervoudig jeugdinternational van Spanje kwam tot dusver tot 25 optredens namens de Rotterdammers. Daarin was hij goed voor vier assists.

Bueno is niet de enige Feyenoorder die deze interlandperiode niet in actie kan komen voor zijn land. Ook Antoni Milambo en Anis Hadj Moussa kampen met problemen, waardoor zij eveneens in Rotterdam achterblijven.

Feyenoord hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daarna staat een midweeks thuisduel met FC Groningen op het programma, alvorens de Rotterdammers afreizen naar Alkmaar voor de wedstrijd tegen AZ.