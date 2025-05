Feyenoorder Givairo Read draagt gekregen wedstrijdshirt in zijn vrije tijd: 'Echt een voorbeeld voor mij'

Givairo Read (18) geniet van zijn idool Denzel Dumfries (29). Dat zegt de rechtsback van Feyenoord in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Amsterdamse Read beleeft dit seizoen zijn doorbraak in De Kuip. De vleugelverdediger speelde tijdens de Champions League-campagne van Feyenoord twee wedstrijden in San Siro, de huidige thuisbasis van Dumfries.

Het onderonsje met finalist Inter leverde Read een mooi aandenken op: het shirt van zijn ervaren landgenoot. “Dumfries is echt een voorbeeld voor mij, ik kijk tegen hem op. Het was een droom om tegen hem te mogen spelen in Milaan. In de Kuip was ik geschorst, zat ik op de tribune.”

“In Milaan vlogen wij er uit, maar na afloop gaf hij zijn shirt. En ja, dat draag ik vaak. Mijn moeder zegt af en toe 'laat dat shirt nou even luchten, Givairo'. Maar ik draag het graag. Als ik even iets moet ophalen of gewoon rustig in huis ben”, vertelt Read.

Dumfries had ook een boodschap voor Read. ‘Hij zei tegen mij 'jij hebt een mooie toekomst voor je'. Ik heb dat meteen aan mijn moeder en oom verteld. Mijn voorbeeld die mooie woorden sprak, prachtig.”

Read hoopt op termijn teamgenoot te worden van zijn idool bij Oranje. “Ja, Dumfries, Frimpong, Geertruida en Timber zitten voor mij. Dat klopt. Maar in de zomer had ik bij Feyenoord ook veel spelers voor mij. Dingen kunnen veranderen.”

Read speelde tot dusver 31 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord. Daarin was de rechtspoot goed voor twee doelpunten en acht assists.