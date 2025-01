Feyenoord zwaait aanvaller definitief uit en toucheert bijna drie miljoen euro

Patrik Wålemark ruilt Feyenoord definitief in voor Lech Poznan, zo maakt de Rotterdamse club vrijdag wereldkundig. De Zweedse aanvaller speelde de eerste seizoenshelft al op huurbasis voor koploper uit de Poolse Ekstraklasa, die de koopoptie in de huurdeal licht. Wålemark lag bij Feyenoord nog vast tot medio 2028.

Het Zweedse FotbollDirekt wist woensdag al te melden dat Lech Poznan van plan was om de optie tot koop van 2,6 miljoen euro te lichten. Naar nu blijkt maakt Wålemark definitief de stap naar de Poolse topclub.

Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen werd al snel duidelijk dat Wålemark niet hoefde te rekenen op het vertrouwen van Feyenoord-trainer Brian Priske. De linkspoot werd tegen FC Dordrecht (0-4 winst), bij gebrek aan beter, gebruikt als linkerwingback. Vervolgens kwam Wålemark niet meer in actie.

Wålemark maakte begin 2022 de overstap van BK Häcken naar Feyenoord, waar hij een contract voor 4,5 jaar ondertekende. De buitenspeler brak nooit echt door in De Kuip en sluit zijn Rotterdamse periode af met 36 optredens in alle competities. In die reeks scoorde Wålemark drie keer en gaf hij drie assists.

Lech Poznan is niet de enige club die Wålemark op huurbasis overnam van Feyenoord. De 23-jarige aanvaller droeg in het seizoen 2023/24 op huurbasis het shirt van sc Heerenveen. Voor de Friese club trof Walemark driemaal doel in 25 duels. Hij was daarnaast viermaal aangever.

In Polen lijkt de buitenspeler zijn carrière weer uit het slop te hebben getrokken. Bij de koploper van de Poolse Ekstraklasa wist Wålemark in twaalf officiële wedstrijden vier keer te scoren voor Poznan.

De jonge aanvaller zal hopen dat zijn goede prestaties in Polen ook opgevallen zijn bij voormalig Feyenoord-spits Jon Dahl Tomasson, die tegenwoordig de bondscoach van Zweden is. De vleugelspits zat in 2022 al wel eens bij de selectie van Zweden voor de Nations League, maar wacht nog altijd op zijn debuut.