Feyenoord woest dat afkoopsom van 1 miljoen euro voor Boavista-spits Róbert Bozeník na 2 jaar nog niet binnen is

Feyenoord is woest op Boavista, zo weet De Telegraaf maandag te melden. De Rotterdammers wachten al twee jaar op de transfersom voor Róbert Bozeník, die eerst werd verhuurd aan de Portugese club en medio 2023 definitief de overstap naar Boavista maakte.

Boavista staat op het punt om Bozeník aan Hellas Verona te verkopen, waardoor de transfersaga alleen maar complexer wordt. Volgens De Telegraaf heeft Feyenoord de afkoopsom reeds verlaagd naar één miljoen euro, maar dat bedrag is dus nog niet overgemaakt naar Rotterdam.

De zaak-Bozeník staat symbool voor de vele misstanden met transfersommen in de voetballerij. De Telegraaf heeft inzage gekregen in de FIFA Knowledge Management Portal van de FIFA en constateerde dat er 'bijna schandalige sanctielijsten van clubs' bestaan.

Boavista kreeg tot dusver maar liefst dertig transferbans uitgedeeld en behoort daarmee tot de koplopers in Europa. Een transferban houdt in dat een club diverse malen niet heeft voldaan aan betalingsverplichtingen of dat er helemaal geen transfersom is betaald, zoals in het geval met Bozeník.

Als de FIFA een transferban oplegt, betekent dat dat een club in de volgende of meerdere transferwindows geen spelers kan aantrekken. In het verleden werden onder meer FC Barcelona en Chelsea op een dergelijke manier bestraft.

Juridisch gevecht

Feyenoord kan het niet alleen in zijn juridische gevecht met Boavista en 'schreeuwt om concrete hulp van de FIFA'. De VVCS (de vereniging van contractspelers) heeft de nodige dossiers waaruit blijkt dat clubs zeer geregeld in gebreke blijven wat betreft transfersommen.

"Een club met 30 transferbans is niets anders dan een juridische gotspe", foetert VVCS-directeur Louis Everard in gesprek met De Telegraaf. "We spreken in zo’n geval van repeated offenders en daarnaar zou natuurlijk strak gehandeld moeten worden."

Bozeník

Bozeník werd in januari 2020 voor een bedrag van 4,6 miljoen euro binnengehaald door Feyenoord. De Slowaakse spits brak nooit echt door en werd verhuurd aan achtereenvolgens Fortuna Düsseldorf en Boavista. De Portugese club lichtte in 2023 de koopoptie, maar weigert dus te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

