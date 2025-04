Feyenoord wint met ruime cijfers van blunderend PEC Zwolle

Feyenoord heeft vrijdagavond zijn zesde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van Robin van Persie had in De Kuip geen kind aan PEC Zwolle, dat de doelpunten in de eerste helft makkelijk weggaf. Feyenoord maakte via Jakub Moder, Antoni Milambo en Igor Paixão (tweemaal) uiteindelijk vier goals: 4-0. De Rotterdammers nemen daardoor plek drie weer over van FC Utrecht. PEC staat vijftiende.

Van Persie koos op de linksbackpositie van Feyenoord voor Hugo Bueno in plaats van Quilindschy Hartman. Hwang In-beom keerde terug op het middenveld in plaats van Ramiz Zerrouki. Bij PEC hield Johnny Jansen vast aan Sherel Floranus, waardoor Damian van der Haar op de bank zat.

PEC begon uitstekend aan de wedstrijd en werd al in de tweede minuut gevaarlijk, toen een afstandsschot van Eliano Reijnders op de lat belandde. Feyenoord werd daarna in het zadel geholpen door PEC.

Davy van den Berg leed in de veertiende minuut op het middenveld van de Zwollenaren knullig balverlies via een mislukt hakballetje. Een uitstekende steekpass van Jakub Moder zette Ayase Ueda vrij voor Jasper Schendelaar. Met een soort stiftje maakte de Feyenoord-spits er 1-0 van.

PEC-doelman Schendelaar gaf acht minuten later de tweede treffer weg via een blunder. De doelman treuzelde veel te lang met het wegschieten van de bal, waarna Milambo ertussen kwam. Via het blok van de middenvelder rolde de bal tergend langzaam het doel van PEC in: 2-0.

Enkele minuten later was de wedstrijd al beslist, opnieuw via balverlies achterin bij PEC. Een mislukte pass van Anselmo García Mac Nulty werd onderschept door Moder. De bal kwam bij Milambo, die Igor Paixão vogelvrij zag staan in het strafschopgebied. De linksbuiten schoot beheerst binnen: 3-0.

Feyenoord leek wat gas terug te nemen, maar creëerde vlak voor rust toch weer een grote kans. Een vrije trap van Paixão bereikte bij de tweede paal de vrije Hancko, die de bal ineens uit de lucht net voorlangs tikte.

In de tweede helft nam de aanvalsdrift van Feyenoord verder af. PEC deelde hier en daar speldenprikjes uit en kwam steeds dichter bij een doelpunt. In de 64ste minuut raakte Younes Namli uit een lastige hoek de buitenkant van de paal.

In de slotfase sloeg Feyenoord toch nog toe. Ueda miste in de 76ste minuut een-op-een met Schendelaar, maar vier minuten later schoot Paixão na breedleggen van opnieuw Milambo overtuigend binnen: 4-0.

In de slotfase viel Stéphano Carrillo in voor Ueda. De Mexicaanse spits kreeg direct na zijn entree een enorme kans, maar zag zijn harde schot eindigen op de lat.