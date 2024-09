Feyenoord wil transferrecord breken om last-minute toptarget snel binnen te halen

Feyenoord gaat mogelijk op deadline day zijn eigen transferrecord nog verbreken, zo meldt Voetbal International zondag. De Rotterdammers gaan naar verluidt vol inzetten op de komst van Andreas Skov Olsen. Wat Dennis te Kloese precies bereid is te betalen, is niet duidelijk.

De 24-jarige rechtsbuiten moet de laatste versterking worden voor Feyenoord in deze transferwindow. Vrijdag meldde Het Nieuwsblad al dat Te Kloese interesse toonde in de Deens international, maar er werd nog geen officieel bod ingediend.

Volgens de berichtgeving uit België wil Club Brugge, waar Skov Olsen nog vastligt tot medio 2026, liefst twintig miljoen euro ontvangen voor de vleugelspits.

Feyenoord krijgt in de strijd om de handtekening van de 33-voudig international concurrentie uit de Premier League, al is het niet duidelijk wat de overige geïnteresseerde clubs zijn.

Zondag wist Club Brugge in de stadsderby met Cercle Brugge een overtuigende 3-0 zege te boeken. Skov Olsen was met een treffer én assist erg belangrijk voor zijn ploeg. Wel moest de buitenspeler naar de kant met een rugblessure.

Diverse Belgische media omschrijven Skov Olsen als ‘een smaakmaker met uitstekende statistieken’, maar ook als iemand die vaak met ‘hoge pieken en dalen’ presteert.

In het huidige Jupiler Pro League-seizoen kwam de aanvaller in zes wedstrijden tot drie treffers en een assist, terwijl hij afgelopen voetbaljaargang in 28 duels 10 goals en 4 assists leverde.