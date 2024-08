Feyenoord wil PSV aftroeven met shock move voor Sepp van den Berg

Feyenoord mengt zich in de strijd om de handtekening van Sepp van den Berg, zo meldt Voetbal International donderdagavond. Volgens de berichtgeving houden de Rotterdammers Van den Berg al langer in de gaten en nu zet de club de interesse om in daadkracht.

Journalist Martijn Krabbendam weet dat technisch directeur Dennis te Kloese ‘snel contact gaat opnemen’ met Liverpool om te spreken over een transfer van Van den Berg.

Het plan om er alles aan te doen hem binnen te halen is opvallend te noemen, daar al langer bekend is dat PSV ook vol voor de centrumverdediger wil gaan. Van den Berg staat ook al enige tijd op de radar in Rotterdam en trainer Brian Priske is overtuigd.

Feyenoord heeft een extra centrale verdediger nodig omdat de club wil voorsorteren op een mogelijk vertrek van Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko. Van den Berg zou inmiddels al bestempeld zijn als topprioriteit.

Van manager Arne Slot hoeft Van den Berg zeker niet te vertrekken bij Liverpool, maar de stopper wil zelf wel verzekerd zijn van speelminuten. Het is nog maar de vraag of Slot die speeltijd kan garanderen.

Van den Berg zelf sluit niet uit dat hij in de laatste weken van de zomerse transferperiode alsnog bij elders tekent. De 22-jarige centrumverdediger van Liverpool benadrukt tegelijkertijd dat hij Liverpool niet zomaar wil inruilen, zeker nu Slot de scepter zwaait op Anfield.

"Als je wil vertrekken, dan is 20 miljoen pond (omgerekend circa 23 miljoen euro, red.) best veel", zei Van den Berg onlangs in gesprek met The Athletic. "Ik weet dat er in de huidige markt gekke dingen kunnen gebeuren."