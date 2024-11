‘Feyenoord wil middenvelder van Chelsea in januari naar De Kuip halen’

Feyenoord wil zich komende winter hardmaken voor de komst van Cesare Casadei, zo luidt de berichtgeving vanuit Italië. De Rotterdammers zouden de 21-jarige middenvelder van Chelsea graag in De Kuip zien. Casadei zou overigens ook belangstelling genieten van PSV, Real Betis en Villarreal.

Chelsea nam Casadei in de zomer van 2022 voor ruim 14 miljoen euro over van Inter. De Italiaans jeugdinternational speelde tot dusver vijftien officiële wedstrijden namens the Blues, waarvan elf in de Premier League.

In het huidige seizoen kwam Casadei alleen in actie in de Conference League en EFL Cup. Om die reden wil de rechtspoot zijn geluk elders beproeven. Casadei zet in op clubs waar hij veel aan spelen toe kan komen.

Feyenoord zou klaar zijn om een ‘offensief te lanceren’. Het is vooralsnog onbekend of de Stadionclub Casadei wil huren of kopen. Op Stamford Bridge ligt de Italiaan nog tot medio 2028 vast.

Casadei speelde vier jaar in de jeugdopleiding van Inter toen hij werd opgepikt door Chelsea. In de afgelopen twee seizoenen speelde hij op huurbasis voor Reading en Leicester City in het Championship. Chelsea besloot hem in januari van dit jaar eerder terug te halen uit Leicester, waarna hij vaak korte invalbeurten kreeg.

Quinten Timber

Feyenoord is de laatste weken een populaire naam in de Italiaanse media. Volgens Spazio Milan staat aanvoerder Quinten Timber er goed op bij AC Milan. “Hij past perfect in het profiel. Hij is een 23-jarige middenvelder die al de aanvoerdersband van zijn club draagt. Timber kan bovendien in verschillende rollen spelen: als verdedigende middenvelder, maar ook aanvallend op het middenveld.”

“Zijn multifunctionaliteit en technische vaardigheden hebben Milan overtuigd. Tijjani Reijnders speelt met Timber op het Oranje-middenveld en kan de sleutel zijn om de transfer te laten gebeuren”, luidt de conclusie.