Feyenoord versterkt zich vlak voor transferdeadline met nieuwe doelman

Feyenoord heeft zich versterkt met Plamen Andreev, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het keeperstalent (19) komt over van de Bulgaarse topclub Levski Sofia en heeft een contract tot medio 2029 ondertekend in De Kuip.

De in Sofia geboren en getogen Andreev speelde sinds zijn dertiende voor Levski en debuteerde op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van de Blauwen. Andreev wordt beschouwd als een enorm keerperstalent.

“Ik ben enorm gelukkig met deze overstap en gemotiveerd om hier te slagen”, vertelt Andreev op de clubkanen. “Het vertrouwen dat de club in mij heeft betekent veel voor mij.”

“Het is de afgelopen jaren snel gegaan en ik zie deze stap naar Feyenoord dan ook als een mooie beloning daarvan. Ik kijk ernaar uit mijn ontwikkeling als mens en doelman hier verder door te trekken én te slagen bij deze geweldige, grote club.”

Andreev, die rugnummer 21 toebedeeld heeft gekregen, won in 2022 het Bulgaarse bekertoernooi. Ondanks zijn nog geringe leeftijd – Andreev wordt op 15 december 20 – heeft hij al de nodige ervaring opgedaan op het hoogste niveau.

De 1,92 meter lange doelman hield in 89 officiële wedstrijden namens 53 keer de nul. In totaal moest hij 61 keer een tegentreffer incasseren. Andreev zat zaterdag al niet meer in de selectie voor het treffen met Spartak Varna.

Andreev kwam bij Feyenoord in beeld na een tip van de Finse keeperstrainer Jyri Nieminen, die bij de Rotterdammers in dienst is. Andreev wordt gezien als een van de grootste keeperstalenten van zijn generatie. Met de aanwezigheid van Timon Wellenreuther en Justin Bijlow is Andreev een toekomstgerichte aankoop.