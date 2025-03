Feyenoord vernedert FC Twente compleet: Igor Paixão maakt een hattrick; ook Ueda scoort

Feyenoord heeft zondagmiddag een klinkende overwinning geboekt in de topper tegen FC Twente. In Enschede was de ploeg van trainer Robin van Persie veel te sterk: 2-6. Igor Paixão noteerde een hattrick, terwijl Ayase Ueda twee doelpunten voor zijn rekening nam. Namens FC Twente was Sem Steijn tweemaal trefzeker.

Van Persie stelde Paixão tegen FC Twente direct weer op in de basis, terwijl ook In-Beom Hwang terugkeerde in de basis bij Feyenoord. Achterin verving Gernot Trauner de geschorste Dávid Hancko. Bij FC Twente ontbraken onder meer Sam Lammers en Ricky van Wolfswinkel.

Het ging al snel volledig mis voor de thuisploeg, want binnen 23 speelminuten stonden De Tukkers met 0-3 achter door (grote) persoonlijke fouten. Feyenoord schoot vanaf de tiende minuut uit de startblokken.

Na een goede pass van Trauner gaf Twente-verdediger Bas Kuipers Givairo Read op de rechterflank alle vrijheid een voorzet te geven op Ayase Ueda, die van dichtbij raak schoot: 0-1. De 0-2 kwam op naam van Paixão. Mathias Kjølø verdedigde door het midden uit en leverde zomaar in bij de Braziliaan, die keihard raak schoot.

Ook de 0-3 kwam op naam van Ueda, opnieuw na geklungel in de Twente-defensie. Gustaf Lagerbielke schoot de bal tegen Gijs Besselink aan, waarna Paixão vanaf de achterlijn voor kon trekken. Ueda had een vrije baan en schoot de bal koelbloedig binnen.

Voor rust kon Twente nog wel wat terugdoen via Steijn, die raak schoot vanaf de penaltystip: 1-3. Hij mocht een strafschop nemen omdat Hugo Bueno Taylor Booth in de zestien tegen de grond liep. Enkele minuten na rust verdween de hoop van FC Twente op een goede afloop definitief.

Opnieuw vormde Paixão het eindstation van een fraaie aanval. De buitenspeler ontving de bal van Read, die zijn tweede assist van de middag aantekende. Na een uur spelen zorgde hetzelfde duo ook voor de 1-5. Weer had Read een fraaie assist, terwijl Paixão wederom koelbloedig was in de afronding. Een kwartier voor tijd dacht Steijn met een rake kopbal de 2-5 eindstand op het scorebord te zetten, maar in de blessuretijd zorgde Aymen Sliti nog voor de 2-6.