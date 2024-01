Feyenoord verliest ondanks prachtgoal Van den Belt van nummer 16 Bundesliga

Feyenoord heeft zaterdagmiddag een oefenduel verloren van FSV Mainz 05. In het Spaanse Marbella werd er met 1-2 verloren van de nummer zestien van de Duitse Bundesliga. Jonathan Burkardt en Silvan Widmer scoorden namens Mainz, Thomas van den Belt deed iets terug voor Feyenoord. De wedstrijd bestond uit vier kwarten van elk een half uur, en aan beide kanten werd er flink gewisseld.

Justin Bijlow ontbrak in de selectie van Feyenoord. Volgens 1908.nl is de 25-jarige doelman grieperig geweest, waardoor de medische staf besloot geen risico te nemen. Timon Wellenreuther verving hem onder de lat. Verder startten de Rotterdammers met een sterke basiself, waarin Javairô Dilrosun de voorkeur kreeg boven Igor Paixão. Luka Ivanusec bestreek de linkerflank. Bij Mainz begonnen Sepp van den Berg en ex-PSV’er Phillip Mwene aan het duel.

In de openingsfase van het duel waren er kansen op de openingstreffer voor beide ploegen. Zo schoof Quinten Timber de bal naast, miste een kopbal van Merveille Papela in kansrijke positie net het Feyenoord-doel en bracht Mainz-doelman Robin Zentner knap redding op een kopbal van Santiago Gimenez.

TOOOOOOOOR FÜR MAINZ 05! Jonny mit seinem ersten Tor nach seinem Comeback! ?????? Karim mit überragender Vorarbeit! #FEYM05 pic.twitter.com/pkAXuYf1Fg — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 6, 2024

Aan het einde van het eerste kwart greep Mainz de leiding. Karim Onisiwo gaf de bal na goed werk voor, en Burkardt stond klaar om binnen te koppen: 0-1. Na 47 minuten was het opnieuw raak voor de Duitsers. Onisiwo fungeerde opnieuw als aangever: hij legde een voorzet van Mwene terug op Widmer, die zo voor de 0-2 kon tekenen.

Zo dan! Thomas van den Belt met de 1-2. #Feyenoord ?? pic.twitter.com/zP9TYG2AJn — OnsFeyenoord (@OnsFeijenoord) January 6, 2024

Even later in het tweede kwart, waarin af en toe sprake was van opstootjes en meerdere spelers met een gele kaart werden bestraft, leek Feyenoord op 1-2 te komen via Gimenez. De treffer van de Mexicaan werd echter afgekeurd vanwege buitenspel.

Met veel jonge spelers, waaronder Givairo Read, Gjivai Zechiël, Antoni Milambo en Leo Sauer, in het veld begon Feyenoord aan het derde kwart. De regerend landskampioen werd aanvallend gevaarlijker en kreeg kansen via Bart Nieuwkoop (net naast), Milambo (ook naast) en Zechiël (redding keeper Daniel Batz).

Nadat Tim Müller aan het begin van het vierde kwart had nagelaten om het duel definitief te beslissen - hij schoof de bal oog in oog met doelman Kostas Lamprou voorlangs - kwam Feyenoord terug tot 1-2. Van den Belt trof doel met een schitterend afstandsschot van zo’n twintig meter. Verder dan dat kwamen de Rotterdammers echter niet.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties