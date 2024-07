Feyenoord verliest met keiharde cijfers na kansloze avond tegen Benfica

Feyenoord heeft zondagavond een pijnlijke oefennederlaag geleden. De ploeg van trainer Brian Priske keek al na achttien minuten spelen tegen een 4-0 achterstand aan door treffers van Gianluca Prestianni, Vangelis Pavlidis (2) en Jan-Niklas Beste. In de slotfase speelde Arthur Cabral het slotakkoord: 5-0.

Justin Bijlow verdedigde het doel van Feyenoord en zag drie centrumverdedigers voor zich staan met Neraysho Kasanwirjo, Thomas Beelen en Dávid Hancko. Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Lutsharel Geertruida en Marcos López vormden het middenveld achter aanvallers Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez en Igor Paixão.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Prestianni was de eerste Benfica-speler die zijn naam op het scorebord in Estádio da Luz kreeg. De Argentijnse vleugelspeler, die één van de beteren zou blijken te zijn, krulde het leer fraai in de verre hoek achter de kansloze Bijlow: 1-0.

In de minuten die volgden wist Pavlidis de schijnwerpers op zich gericht te krijgen. De mede-topscorer van de Eredivisie vorig seizoen maakte zijn eerste treffer door koeltjes binnen te schieten op aangeven van João Mario: 2-0. Zijn tweede maakte hij op aangeven van Beste, die zijn voorzet via Kasanwirjo bij de Griek zag belanden: 3-0.

Beste ging in de achttiende minuut achter een vrije trap staan en kreeg zijn inzet enigszins gelukkig, via Hadj Moussa, in het doel: 4-0. Benfica was simpelweg te sterk voor Feyenoord, dat vrijwel niets in te brengen had tegen de flitsende Portugese aanvallen.

De Rotterdammers ontsnapten nog voor rust meermaals aan de 5-0. Allereerst toen Leandro Barreiro – vanuit buitenspelpositie – net over kopte en even later toen Prestianni de bal tegen de lat schoot.

Feyenoord wist aanvallend amper een vuist te maken, maar vijf minuten na rust liet het toch even zijn tanden zien. Het schot van Paixão zeilde echter over. Even later kreeg Gimenez de bal van López en had eerstgenoemde de pech dat zijn inzet voor de doellijn werd gekeerd. Ondrej Lingr en Hancko probeerden het eveneens tevergeefs met schoten.

Timon Wellenreuther, die in de rust inviel voor Bijlow, leek een kwartier voor tijd een treffer te moeten slikken van ex-Ajacied David Neres. De Braziliaan bleek echter buitenspel te hebben gestaan en dus ging er een streep door zijn doelpunt. Vlak voor tijd viel de 5-0 alsnog. Het was Cabral die Wellenreuther verschalkte met een kopbal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties