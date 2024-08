Feyenoord-trainer Brian Priske dolblij met afgeketste transfer: 'Hij is een topprofessional'

Feyenoord-trainer Brian Priske is dolblij dat hij nog altijd de beschikking heeft over Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten was hard op weg naar Charlotte FC, maar op het laatste moment ketste de transfer af.

Niets leek een overstap naar Charlotte FC meer in de weg te staan, maar de Amerikaanse club uitte twijfels over de fitheid van Stengs. De transfer ging daarop niet door. "Ik besefte steeds meer hoe goed ik het bij Feyenoord heb en wil daar blijven", liet Stengs weten tegenover De Telegraaf nadat bekend werd dat hij tóch bij Feyenoord zou blijven.

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Priske wilde op de persconferentie in aanloop naar PEC Zwolle - Feyenoord van zondag niet ingaan op de details rondom de precieze redenen achter het afketsen van de transfer. "Dat is niet aan mij om te vertellen. Er waren onderhandelingen, maar nu ben ik blij dat we Calvin weer terug hebben. Hij is een fantastische speler. Dat heeft hij aan het begin van het seizoen laten zien en we hebben hem gemist tegen Willem II (1-1. red.)."

"Dat we hem nu terug hebben, is iets waar ik heel blij mee en positief over ben", gaat Priske verder over de onverwachte terugkeer van Stengs. "Hij is een geweldige jongen in de groep en in de kleedkamer. Dus toen de transfer niet doorging, waren we daar zeker blij mee."

Priske gelooft dat het niet doorgaan van de transfer geen mentale impact heeft gehad op Stengs. "Hij is een topprofessional en een geweldige jongen. Na het hele gebeuren heb ik met hem gepraat en hij was positief. Vandaag (vrijdag, red.) op de training toonde hij ook veel kwaliteit. De Calvin die we kennen. Daar waren geen issues."

Priske maakt zich geen zorgen over de fysieke gesteldheid van Stengs, die te boek staat als redelijk blessuregevoelig en een deel van de voorbereiding al moest missen wegens blessureleed. "Als hij hetzelfde aantal wedstrijden kan spelen als vorig jaar, en dat waren er geloof ik 42 (43, red.), dan ben ik erg tevreden."

Feyenoord en PEC beginnen zondag om 14:30 uur aan hun wedstrijd in Zwolle. De Rotterdammers hebben direct wat goed te maken nu hun teleurstellende seizoensouverture tegen Willem II. In tegenstelling tot Feyenoord is PEC nog puntloos. De Blauwvingers verloren hun Eredivisie-opener van FC Utrecht, met 1-0.