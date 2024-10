Feyenoord-trainer Brian Priske blijft tegen FC Twente vertrouwen op Ayase Ueda

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft zijn opstelling voor het duel met FC Twente bekendgemaakt. De oefenmeester voert geen wijzigingen door ten opzichte van de midweekse Champions League-zege op Girona. De wedstrijd in De Kuip begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther verdedigt het doel van Feyenoord, waar Jordan Lotomba, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Hugo Bueno de verdedigers zijn. Lotomba en Hancko werkten vrijdag nog een individueel programma af, maar zijn fit.

Op het middenveld vormt aanvoerder Quinten Timber het blok met Hwang In-beom. Antoni Milambo staat op 10, achter spits Ayase Ueda. Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links) zijn de vleugelaanvallers.

De zege op Girona was bijzonder welkom, al verandert dat niets aan het feit dat er in de Eredivisie veel werk aan de winkel is. Nieuw puntenverlies zou nu al zeer schadelijk kunnen zijn in de strijd om plek twee.

Feyenoord won slechts één van de laatste negen onderlinge ontmoetingen met FC Twente. “Maar ik geloof er niet in dat een bepaalde tegenstander je wel of niet ligt”, sprak Priske vrijdag op de persconferentie.

“Elke wedstrijd is weer een nieuwe kans om te winnen. Woensdag hebben we bijvoorbeeld ook een reeks doorbroken, door voor het eerst sinds 22 jaar een uitwedstrijd in de Champions League te winnen.”

Priske is onder de indruk geraakt van het optreden van FC Twente tegen Fenerbahçe (1-1). “Ze speelden erg goed, zoals ze een week eerder ook al knap gelijkspeelden tegen een grote club als Manchester United. Ze hebben een goed en gestructureerd team, ik kan ze daarvoor niet genoeg complimenteren.”

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Timber, Milambo, Hwang; Osman, Ueda, Paixão.

Opstelling FC Twente: