Feyenoord-target Carranza ontbreekt in wedstrijdselectie; trainer geeft uitleg

Philadelphia Union-spits Julián Carranza was woensdagnacht niet van de partij tijdens de 0-0 remise van zijn club met Toronto FC. Tom Bogert, MLS-watcher namens The Athletic, bracht afgelopen weekend het nieuws dat de Argentijnse aanvalsleider gesprekken voert met Feyenoord. Volgens zijn trainer had Carranza’s afwezigheid echter niets te maken met transferperikelen.

Ook diverse Nederlandse media, waaronder Voetbal International meldden deze week dat Carranza in beeld is bij Feyenoord. Carranza is een Argentijns jeugdinternational die al sinds 2019 onder contract staat in de Major League Soccer.

Inter Miami nam Carranza destijds voor 5,45 miljoen euro over van zijn jeugdliefde Banfield, waar hij nog een half jaar gestald werd. Bij de club van Lionel Messi wist Carranza in 42 officiële wedstrijden (drie doelpunten) niet te overtuigen, waarna hij in de zomer van 2022 voor zo’n 500.000 euro verkaste naar Philadelphia Union.

In Philadelphia is Carranza wel een grote meneer. Na 95 officiële wedstrijden namens zijn club staat de teller inmiddels op 43 doelpunten en 20 assists. Transfermarkt schat Carranza’s marktwaarde inmiddels op 6 miljoen euro.

Mogelijk kan Carranza’s contractsituatie gunstig uitpakken voor Feyenoord, daar de Argentijn eind december uit zijn contract loopt. Om die reden willen de Rotterdammers eerst persoonlijk rondkomen met Carranza, om vervolgens een zomerse overstap tegen een lage vergoeding overeen te komen met Philadelphia Union. Op die manier kan de Amerikaanse club een transfervrij vertrek voorkomen.

Jim Curtin, trainer van Philadelphia Union, zegt tegenover Bogert dat de afwezigheid van Carranza niets te maken heeft met een mogelijke transfer naar De Kuip. “Julián kreeg tijdens de training een kleine klap te verwerken.”

Feyenoord deed sinds de komst van directeur Dennis te Kloese meermaals zaken met clubs uit de Major League Soccer. Zo kwamen onder meer Marcos López (San Jose Earthquakes) en Cole Bassett (Colorado Rapids) over uit the States.

