Feyenoord steekt draak met Ajax met tweet om precies 22:56 uur

Donderdag, 30 november 2023 om 23:08 • Mart van Mourik

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord en Ajax die online dollen na de verloren Europese wedstrijden.

Afgelopen dinsdag dolde Ajax via X met Feyenoord door direct na de nederlaag van de Rotterdammers een tweet te plaatsen: “Now we focus on Thursday”, zo luidde de tekst. Feyenoord pakte donderdagavond terug, want op het moment dat het laatste fluitsignaal klonk (om 22:56 uur) in Marseille, waar Ajax met 4-3 verloor van Olympique Marseille, plaatste het X-account van Feyenoord een vergelijkbare tweet. “Now we focus on Sunday”, zo luidt de tekst onder een juichfoto met Feyenoorders.