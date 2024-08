Feyenoord stalt toptalent Jaden Slory voor een seizoen elders in Nederland

Jaden Slory maakt het seizoen af bij FC Dordrecht, zo valt donderdagochtend te lezen in De Telegraaf. De negentienjarige buitenspeler, zoon van voormalig international Andwélé, gaat vlieguren maken aan De Krommedijk. Bij Feyenoord ligt Slory nog tot medio 2027 vast.

De talentvolle Slory staat al jaren te boek als een veelbelovende aanvaller in de Feyenoord Academy. Elf jaar geleden meldde hij zich voor het eerst op Sportcomplex Varkenoord. Slory maakt de tijdelijke overstap naar Dordrecht omdat hij daar wél op veel speeltijd kan rekenen.

Slory heeft namelijk een goede band met hoofdtrainer Melvin Boel, die hij nog kent uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Vorig jaar stond de oefenmeester voor de groep bij het hoogste beloftenelftal van de Rotterdammers, waarin Slory een van de absolute sterkhouders was.

In 53 officiële wedstrijden namens Feyenoord Onder 21 was de rechtsbuiten goed voor 19 doelpunten en 9 assists. Ook in de Youth League liet Slory een goede indruk achter met drie doelpunten in vijf duels.

Onder de naar Liverpool vertrokken Arne Slot zat Slory tweemaal op de bank bij de hoofdmacht van Feyenoord. Zijn debuut maakte hij nog niet. Wel speelde hij al meerdere oefenwedstrijden namens het eerste elftal van de Rotterdammers.

Slory wordt de vijfde huurling die Feyenoord dit seizoen stalt aan De Krommedijk, na Korede Osundina, Jayson Ezeb, Devin Haen en Gabriele Parlanti. Jeugdspelers Sem Valk en Joep van der Sluijs kwamen transfervrij over vanuit De Kuip.

Dordrecht is wisselvallig begonnen aan het nieuwe seizoen van de Keuken Kampioen Divisie. Het openingsduel op bezoek bij FC Emmen (1-2) werd knap gewonnen, waarna de Schapekoppen een punt pakten op bezoek bij ADO Den Haag (1-1). Afgelopen maandag was Jong AZ echter met 1-3 te sterk.