Feyenoord stalt miljoenenaankoop opnieuw elders: ditmaal in Eredivisie

Ezequiel Bullaude vervolgt zijn carrière definitief op huurbasis bij Fortuna Sittard. Dat maken de Limburgers bekend, samen met Feyenoord, Bullaudes eigenlijke broodheer. De 23-jarige aanvallende middenvelder wordt tot het eind van het seizoen gehuurd, waarbij geen optie tot koop is bedongen. Bullaude ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip.

Het was al even bekend dat Fortuna in de race was om Bullaude vast te leggen. Een week geleden maakte Voetbal International al melding van de interesse.

Het liefst wilde Feyenoord de middenvelder verkopen, maar Fortuna zag daar geen financiële ruimte voor. Nu zijn de Rotterdammers alsnog overstag.

Bullaude wordt tot het eind van het seizoen verhuurd, net als vorige jaargang. Toen keerde de Argentijn terug naar zijn geboorteland om voor Boca Juniors te spelen.

Ook daar kon Bullaude – net als bij Feyenoord –echter geen potten breken. In twintig duels voor Xeneise (één goal, één assist) fungeerde hij voornamelijk als invaller.

Bullaude speelt sinds 2022 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van Argentijnse middenmoter Godoy Cruz. Sindsdien kwam de creatieve rechtspoot tot vijftien duels in Feyenoord 1.

Volgens Transfermarkt vertegenwoordt hij een marktwaarde van 2,2 miljoen euro. Feyenoord betaalde twee jaar geleden twee miljoen euro voor Bullaudes diensten.