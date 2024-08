Feyenoord spreekt met Eredivisie-club en gaat Leo Sauer mogelijk verhuren

NAC Breda voert gesprekken met Feyenoord over Leo Sauer, zo meldt onder meer Voetbal International donderdagavond. De achttienjarige linksbuiten verlengde onlangs zijn contract in De Kuip tot medio 2028 en gaat nu mogelijk op huurbasis de overstap naar NAC maken.

In de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen komt Sauer weinig voor in de plannen van trainer Brian Priske, waardoor zowel de vleugelaanvaller als de club open zou staan voor een huurtransfer.

NAC heeft zich reeds gemeld bij Feyenoord en zou Sauer graag tijdelijk overnemen. De gesprekken zijn in volle gang en de promovendus hoopt ‘vurig’ op de komst van de Slowaaks international, al zijn er meer geïnteresseerde partijen.

De in Bratislava geboren Sauer verzamelde vorig seizoen al de nodige wedstrijden in Feyenoord 1: vijftien. Toch kwam de rechtsbenige linksbuiten onder succescoach Arne Slot slechts 288 minuten in actie. De tiener was daarin wel al goed voor twee doelpunten en vier assists.

In maart verlengde Feyenoord het contract nog van Sauer, die eerst tot 2026 vastlag en zijn handtekening zette onder een nieuwe verbintenis tot medio 2028.

De absolute doorbraak beleefde de Slowaak in 2023, zo blijkt ook uit de cijfers van <i>Transfermarkt</i>. De buitenspeler is momenteel circa vijf miljoen euro waard, terwijl dat in januari vorig jaar was dat nog één miljoen euro was.

Verder was de vleugelspits actief op het EK in Duitsland. Hij kwam in totaal tot vier speelminuten in het verloren duel met Oekraïne (1-2) en hij werd uiteindelijk met Slowakije uitgeschakeld in de achtste finale tegen Engeland (2-1 na verlenging).