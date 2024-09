Feyenoord-spits Ueda levert assist af voor Japan, dat China compleet wegspeelt

Japan heeft donderdagmiddag in het kader van de WK-kwalificatie kinderlijk eenvoudig afgerekend met China. Mede dankzij Feyenoorder Ayase Ueda, die een assist verzorgde, werd het maar liefst 7-0 in het Saitama Stadium in Saitama.

Ueda begon in de basis, net als onder meer voormalig Eredivisionisten Ritsu Doan en Ko Itakura. Grote namen als Wataru Endo, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma en Takumi Minamino stonden eveneens aan de aftrap. NEC'er Koki Ogawa loste Ueda in minuut 79 af.

Bondscoach Hajime Moriyasu van Japan zag zijn ploeg al in de twaalfde minuut de leiding pakken. Kubo plaatste een hoekschop perfect op het hoofd van Endo, die bij de eerste paal raak kopte in de korte hoek: 1-0.

Tien minuten voor rust zag Hidemasa Morita zijn treffer afgekeurd worden wegens hands, maar de tweede Japanse treffer zou nog in de eerste helft vallen. Doan leverde een heerlijke voorzet af bij de tweede paal, waar Mitoma met zijn hoofd de verre hoek vond: 2-0.

Na rust ging het hard en was het Minamino die de hoofdrol greep. De aanvaller van AS Monaco maakte zijn eerste door zijn man uit te kappen en de bal in de verre hoek te plaatsen. Ueda speelde bij de 4-0 een belangrijke rol, door de bal te verlengen en Minamino een nieuwe schietkans te bieden. De nummer 8 van Japan schoot hard raak.

China had geen antwoord op het flitsende aanvalsspel van Japan, dat de bezoekers amper ademruimte gaf. Junya Ito was verantwoordelijk voor de vijfde Japanse treffer, al had hij daarbij wel het nodige geluk dat zijn inzet van richting werd veranderd door de Chinese verdediger Tyias Browning: 5-0.

Tien minuten later, in minuut 87, wist Ito opnieuw de schijnwerpers op zich gericht te krijgen. De aanvaller van Stade de Reims leverde een haast perfecte voorzet af en zag Daizen Maeda bij de tweede paal binnenknikken: 6-0. Het slotakkoord was voor Kubo, die op aangeven van Ito keihard raak schoot: 7-0.

Het was de eerste wedstrijd in poule C, waarin directe al een verrassende uitslag te noteren viel. Australië verloor namelijk zijn thuiswedstrijd tegen Bahrein. In minuut 89 werd een eigen doelpunt van Harry Souttar the Socceroos fataal: 0-1.