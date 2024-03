Feyenoord-spits Gimenez staat op de radar van Real Madrid: ‘Maar ze willen...’

Christian Gimenez, de vader en zaakwaarnemer van Feyenoord-spits Santiago, onthult in gesprek met het Mexicaanse TUDN dat hij met Real Madrid contact heeft gehad over zijn zoon. De 22-jarige topscorer van de Rotterdammers staat op de radar van de Koninklijke, maar de Spanjaarden willen graag dat hij een tussenstap maakt. Verder onthult Christian dat Santiago is benaderd door ‘meerdere A-klasse-teams’.

Hoewel Gimenez een dipje kende aan het begin van de tweede seizoenshelft, staat hij er nog steeds goed op bij Europese topclubs. Daarnaast begint de linkspoot zijn oude vorm weer ietwat terug te vinden, daar hij goed was voor twee doelpunten in zijn laatste drie competitiewedstrijden met Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De kans is groot dat de publiekslieveling deze zomer vertrekt uit De Kuip. Feyenoord heeft al geanticipeerd op een eventuele uittocht van Gimenez met het aantrekken van Ayase Ueda, die in augustus voor acht miljoen overkwam van Cercle Brugge. In gesprek met TUDN spreekt Christian over het sportieve plan van zijn zoon.

“Ik ben heel open over dit soort zaken, ik ben heel eerlijk. Ik vertel je zoals het is”, wordt hij geciteerd. “Santiago is benaderd door A-klasse-teams en ik heb gesproken met A-klasse-teams. Niet met slechts één, maar met verschillende.” Christian heeft contact gehad met onder meer Real Madrid. “Ze willen dat Santiago een tussenstap maakt en niet van Feyenoord naar Real Madrid gaat.”

De Duitse Bundesliga is ‘een zeer belangrijke en interessante markt om verder te ontwikkelen’, zegt Christian. “In Italië zijn er teams met spitsen die geweldig zijn. Dat kan over zes maanden of een jaar ook interessant zijn. Het Italiaanse voetbal is verdedigend sterk en daar wordt Santi een betere speler van.” Ook de Premier League en LaLiga zijn een potentiële optie voor de doelpuntenmaker.

Er loopt nog niks concreet

Christian vertelt verder dat er, ondanks de vele toenaderingen van Europese topclubs, nog niks concreets loopt rondom zijn zoon. Gimenez, dit seizoen goed voor 24 doelpunten en 5 assists in 35 wedstrijden namens Feyenoord, ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip, waardoor de Rotterdammers hoog in de boom kunnen gaan zitten wat betreft de transfersom.

De 24-voudig international van Mexico is volgens Transfermarkt 45 miljoen euro waard en zal, mocht hij deze zomer inderdaad vertrekken uit Rotterdam, het uitgaande transferrecord van Feyenoord dubbel en dwars gaan verbreken. Het vertrek van Orkun Kökçü naar Benfica leverde de regerend landskampioen tot dusver het meeste op: 25 miljoen euro exclusief het doorverkooppercentage en eventuele bonussen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties