Feyenoord-speler raakt geblesseerd en mist seizoensslot; Calvin Stengs keert terug tegen PSV

Luka Ivanusec komt dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord, zo bevestigt Robin van Persie zojuist op de persconferentie. De 26-jarige Kroaat is geblesseerd geraakt op de training. Calvin Stengs zit zondag wel weer bij de wedstrijdselectie voor het thuisduel met PSV.

“Stengs is terug”, begint Van Persie. “Hij heeft de afgelopen dagen goed getraind, dus dat is heel positief. Hij zit bij de selectie. Dat is mooi. Ivanusec is er niet bij. Hij heeft een momentje gehad tijdens de training en zondag komt voor hem helaas te vroeg. De twee wedstrijden daarna ook. Hij sluit in de voorbereiding wel weer volledig aan.”

Zo gaat het seizoen van Ivanusec als een nachtkaars uit. De rechtspoot kwam medio 2023 met hoge verwachtingen over van Dinamo Zagreb, maar heeft die nooit volledig waar kunnen maken in De Kuip. Ivanusec maakte onder Arne Slot nog regelmatig minuten, maar zowel Brian Priske als Van Persie deed dit seizoen nauwelijks een beroep op hem.

De teller staat deze campagne op slechts 761 speelminuten, verdeeld over 21 wedstrijden. Daarin was de 22-voudig international goed voor 1 goal. Ivanusec was in de winterse transferperiode dicht bij een terugkeer naar Zagreb, maar die deal kwam uiteindelijk niet van de grond. Dat kwam mede doordat Feyenoord al het maximum aantal toegestane verhuurde spelers had bereikt.

Stengs

De terugkeer van Stengs is goed nieuws voor Van Persie, die er zo weer een optie bijkrijgt op het middenveld. De achtvoudig international van Oranje worstelde dit seizoen vaak met zijn fitheid. Stengs miste wegens onder meer een knie- en enkelblessure 36 wedstrijden van de Rotterdammers.

Tegen PSV kan hij dus zijn rentree maken. De wedstrijd in De Kuip begint zondagmiddag om 14.30 uur. De Rotterdammers moeten winnen om nog kans te maken op de tweede plek en dus rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League.