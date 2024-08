Feyenoord-speler heeft optie minder nu club voorlopig afhaakt en spits wil halen

NAC Breda is voorlopig afgehaakt in de strijd om Antef Tsoungui, zo meldt Voetbal International. Eind juli kwam naar buiten dat de promovendus zich op huurbasis hoopte te versterken met de 21-jarige mandekker van Feyenoord, maar dat is voorlopig dus niet meer aan de orde.

NAC vindt het halen van een nieuwe spits momenteel een grotere prioriteit, weet Joost Blaauwhof. Maandag werd bekend dat Tom Boere is teruggezet naar NAC Onder 21, geen rugnummer heeft gekregen en per direct op zoek mag naar een nieuwe werkgever.

“Bronnen binnen NAC melden dat de keuze om Boere naar Jong terug te zetten een besluit van de staf is. Het heeft ook te maken met de plannen voor de spitspositie. Er moet nog tenminste één concurrent voor Kacper Kostorz komen”, aldus Blaauwhof maandag. “Raul Paula is kandidaat voor de positie van Elías Már Ómarsson.”

NAC wil dus eerst een nieuwe aanvalsleider binnenhalen voordat het zich eventueel weer opnieuw gaat richten op Tsoungui. De in Brussel geboren rechtspoot liet een prima indruk achter tijdens de eerste wedstrijden van de voorbereiding van Feyenoord.

Mede door het ontbreken van onder anderen Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner stond de mandekker in de eerste drie duels in de basiself van Brian Priske. Tsoungui kreeg ook het vertrouwen vanaf de aftrap in het thuisduel met AS Monaco (1-3).

Feyenoord nam Tsoungui vorige zomer transfervrij over van Brighton & Hove Albion, om hem vervolgens direct te stallen bij FC Dordrecht. Namens de Schapekoppen was hij in dertig officiële wedstrijden goed voor één doelpunt en één assist.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Tsoungui op zo’n 800.000 euro. De Belgische verdediger ligt nog tot medio 2026 vast in Rotterdam-Zuid.

