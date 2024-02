Feyenoord-speler grijpt kans na blessuregolf: ‘Moet hij zijn borst natmaken?’

Thomas Beelen grijpt zijn kans door de overvolle ziekenboeg bij Feyenoord. Trainer Arne Slot heeft de zomeraanwinst aangewezen als vervanger van Gernot Trauner, die de komende tijd ontbreekt met een bovenbeenblessure. Beelen mocht zondag daarom voor de derde keer dit seizoen in de basis beginnen. Hij vulde dat met verve in, maar staat komende donderdag pas voor zijn eerste 'echte' krachtmeting tegen AS Roma en spits Romelu Lukaku.

"Moet Lukaku zijn borst natmaken?", vraagt ESPN aan Beelen na afloop van het duel met Sparta Rotterdam. Daarin hield de Harderwijker (22) samen met defensiepartner Dávid Hancko de nul (2-0).

"Ik ga mijn uiterste best doen als ik mag spelen", antwoordt Beelen lachend. Door de lessen van de afgelopen tijd durft hij de strijd met Lukaku wel aan.

"Ik heb verdedigend heel veel geleerd en moet nog heel veel leren, omdat het bij PEC (Beelens vorige club, red.) redelijk vol gas naar voren was", legt Beelen uit. "Dan was ik wel verdediger, maar verdedigde ik niet zoals het hier gaat. En aan de bal zit er nu veel meer denken bij, daar moest ik wel aan wennen. Maar het gaat steeds beter."

Sinds Beelens entree kreeg Feyenoord ook geen doelpunt meer tegen. Bovendien kwam liefst 97 procent van zijn passes tegen Sparta aan. Pakt Beelen definitief zijn kans? "Uiteindelijk weet je dat dingen als blessures in een seizoen gebeuren, dus als je niet veel speelt moet je in elk geval zorgen dat je fit blijft."

En fit is Beelen nog altijd: het ijs na zijn wissel tegen Sparta was puur uit nazorg. "Er was niet zoveel aan de hand, maar ik had gewoon iets stijve bovenbenen. Ik voel me goed."

Mocht Slot voor Beelen kiezen donderdag zou dat diens tweede duel als basisspeler in Europees verband betekenen. Beelen stond ook al aan de aftrap tijdens het laatste Champions League-duel, dat met 2-1 verloren werd van Celtic.

Slot kan ook nog kiezen om Lutsharel Geertruida terug naar het centrum te schuiven. In zo'n geval zou Bart Nieuwskoop op rechts komen te staan, net als in de slotfase van het duel met Sparta.

