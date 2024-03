Feyenoord sluit akkoord met Qatarese sponsor en sleept ‘miljoenendeal’ binnen

Feyenoord heeft een nieuwe sponsor gestrikt, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdagavond. Het gaat om het Qatarese Q-Terminals.

Q-Terminals kreeg afgelopen zomer een meerderheidsaandeel in de Kramer Group, een logistieke dienstverlener en een container terminal operator op de Rotterdamse Maasvlakte.

Het hoofdkantoor van Q-Terminals staat in Doha, maar is dus bekend in Rotterdam en omgeving. Q-Terminals neemt de rol van Van Donge & De Roo als trainingssponsor over en zal vanaf volgend seizoen zichtbaar zijn op de trainingskleding van de Rotterdammers.

Van Donge & De Roo, de naamgever van het Excelsior-stadion, was sinds begin juli 2022 als sponsor zichtbaar op de trainingskleding van Feyenoord. Hoeveel Q-Terminals precies gaat betalen, is vooralsnog onbekend. Wel spreekt het AD over een 'miljoenendeal'.

Van origine is Q-Terminals Kramer Rotterdam een Rotterdams familiebedrijf, zo valt er te lezen op de website. In 1963 is het bedrijf oorspronkelijk gestart als een reparatiebedrijf. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een depot- en terminalonderneming met meerdere locaties in de Rotterdamse havens.

Op 18 september 2023 heeft Q-Terminals Group een meerderheidsbelang verworven en is de naam van 'Kramer Group' veranderd in 'Q-Terminals Kramer Rotterdam', onder de paraplu van de Q-Terminals Group.

Mwani Qatar is met 51 procent de grootaandeelhouder. De overige 49 procent valt onder Milaha. Q-Terminals maakt het mogelijk voor Qatar om te importeren en exporteren, de maritieme handelsstromen soepel te laten verlopen en de economie, zowel regionaal als lokaal, te stimuleren.

