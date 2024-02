Feyenoord schept duidelijkheid over Bijlow: doelman langdurig uitgeschakeld

Justin Bijlow ligt er met een kuitblessure circa acht weken uit, zo communiceert Feyenoord via de officiële kanalen. De doelman ging tijdens het uitduel met AZ (0-1) schreeuwend van de pijn naar de grond, waarna hij het veld in tranen verliet.

Timon Wellenreuther moet derhalve de komende periode het doel verdedigen van de Rotterdammers. Tegen AZ deed hij dat met verve, en ook eerder in het seizoen mocht hij door een polsblessure van Bijlow al zeven competitiewedstrijden opdraven.

Voor Bijlow is de blessure een hard gelag. Hij mist onder meer het duel in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen AZ aankomende woensdag, het tweeluik met AS Roma in de Europa League en de topper tegen PSV op 3 maart.

Ook het duel met Ajax komt in gevaar voor de goalie. De Klassieker staat gepland op 7 april, over bijna precies twee maanden. Een lichtpuntje is dat het EK van aankomende zomer, mits een terugslag niet aan de orde is, wel haalbaar lijkt.

Na afloop van het duel met AZ afgelopen zondag ging Arne Slot in op de blessure van zijn doelman. "Hij is ontzettend teleurgesteld", vertelde de trainer bij ESPN. "Hij passte een bal (naar Quilindschy Hartman, red.) en toen voelde hij dat het in zijn kuit schoot."

"Iedereen die in deze fase van het seizoen geblesseerd raakt, weet welke mooie wedstrijden eraan komen en is dus ontzettend teleurgesteld", verwijst de trainer van Feyenoord naar de langdurige absentie van Bijlow.

"En voor Justin is dat in het kwadraat. Het is ongelooflijk fijn dat hij over een geweldige mentaliteit beschikt. Hij gaat ook hier weer sterker uitkomen", zo verwachtte een hoopvolle Slot.

