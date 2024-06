Feyenoord plukt na Nadje ook tweede talentvolle middenvelder weg uit Frankrijk

Op dezelfde dag dat Feyenoord het vastleggen van Chris-Kévin Nadje op de officiële kanalen bevestigt, presenteren de Rotterdammers ook Aleks Zekovic. De zeventienjarige middenvelder verruilt het Franse Angers transfervrij voor Feyenoord en tekent tot medio 2026, met optie tot nog een jaar, in De Kuip.

Zekovic, die over zowel de Franse als de Montenegrijnse nationaliteit beschikt, sluit in eerste instantie aan bij de beloften van Feyenoord. Zelf is de 1,85 meter lange rechtspoot verheugd over zijn overstap.

"Het voelt goed om hier te zijn", vertelt hij op de clubkanalen. "Ik ben onder de indruk geraakt van de faciliteiten die hier allemaal aanwezig zijn. Ik kijk ernaar uit om me hier de komende seizoenen verder te ontwikkelen."

In de zomer van 2022 plukte Angers Zekovic weg bij derdedivisionist SO Cholet, waar de dan vijftienjarige voetballer in de Onder 17-ploeg zijn potjes speelt. Bij Angers sluit Zekovic eerst aan bij de Onder 17, maar een jaar later wordt hij overgeheveld naar de Onder 19-afdeling.

"Hij wist daar een goede indruk achter te laten", schrijft Feyenoord op de clubsite. Directeur Dennis te Kloese haalt Zekovic echt met het oog op de toekomst binnen, zo lijkt.

De Rotterdammers tonen zich in een vroeg stadium al tamelijk bedrijvig op de transfermarkt. Eerder op de vrijdag werd dus de komst van Nadje al wereldkundig gemaakt door de bekerwinnaars.

Bovendien rondde Te Kloese de transfers van Gijs Smal (van FC Twente) en Anis Hadj-Moussa (Patro Eisden) af, en stelde hij in Brian Priske de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot aan.

