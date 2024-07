Feyenoord pikt binnen 24 uur twee toptalenten op bij Ajax en PSV

Feyenoord heeft zich in korte tijd versterkt met twee jeugdinternationals. Vrijdagmiddag maakten de Rotterdammers wereldkundig dat Jivayno Zinhagel (15) overkomt van Ajax. Zaterdagochtend meldt Feyenoord dat ook Nuuradiin Mahamud (15) is overgenomen van PSV. Beiden hebben getekend tot medio 2027 en sluiten in eerste instantie aan bij Feyenoord Onder 17, de jeugdkampioen van het afgelopen seizoen.

Mahamud is een linksback die tussen 2019 en 2013 nog in de jeugdopleiding van Ajax speelde. Vorige zomer maakte hij de overstap naar PSV, maar zijn eerste profcontract tekent de linkspoot dus bij Feyenoord.

Via de clubwebsite reageert Mahamud op zijn transfer. “Ik houd ervan om wedstrijden te winnen en zal altijd het maximale geven. Ik hoop me bij de club verder door te ontwikkelen en kijk met veel vertrouwen naar de toekomst.” Bij PSV stond Mahamud zeer hoog aangeschreven.

Zinhagel

Een dag eerder maakte Feyenoord al melding van de komst van Zinhagel, die een avontuur in Rotterdam-Zuid prefereert boven een langer verblijf bij aartsrivaal Ajax. Zinhagel stond te boek als een van de grootste aanvallende talenten in de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

Ook Zinhagel nam het woord op de clubwebsite van Feyenoord. “Ik zou mezelf omschrijven als een aanvaller die over veel snelheid beschikt en daarnaast zeer doelgericht is. Ik wil belangrijk zijn voor de club en kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen.”

Ajax had Zinhagel graag willen behouden, maar dat is dus niet gelukt. Gezien zijn leeftijd van vijftien jaar (18 april 2009) mocht hij nog niet naar het buitenland vertrekken, waardoor Feyenoord en PSV als enige gegadigden overbleven. De Rotterdammers hebben aan het langste eind getrokken.

Zinhagel speelde tot dusver twee interlands namens Nederland Onder 15. Tijdens zijn debuut in dat elftal wist de vleugelflitser tweemaal te scoren gedurende een 4-1 zege op de leeftijdsgenoten uit Tsjechië. Ook Mahamud is overigens jeugdinternational van Nederland Onder 15.

