Feyenoord op rapport: Igor Paixão hoort wéér bij uitblinkers, driemaal een 8

Feyenoord heeft dinsdagavond in de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League knap met 1-1 gelijkgespeeld tegen AC Milan. Hierdoor staan de Rotterdammers behoorlijk verrassend in de achtste finale van de Champions League. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Feyenoord zoals vanouds met een rapportcijfer.

De bezoekers kenden een dramatische start in het San Siro. Uitgerekend voormalig Feyenoorder Santiago Gimenez kopte al na 37 seconden de 1-0 tegen de touwen. Feyenoord herpakte zich enigszins en was via Jakub Moder voor het eerst gevaarlijk. Zijn schot van net buiten de zestien vloog echter hoog over. AC Milan had wel overwicht in het restant van de eerste helft, maar de 2-0 bleef uit en Feyenoord mocht blijven hopen op een langer avontuur in Europa.

Igor Paixão ging even naar de grond voor rust, maar kon gelukkig voor Feyenoord het spel hervatten. AC Milan moest na 55 minuten met tien man verder: Theo Hernández kreeg zijn tweede gele kaart voor een schwalbe in de zestien van de bezoekers. Pascal Bosschaart haalde de moegestreden Zépiqueno Redmond na een uur spelen naar de kant, met Julián Carranza als diens vervanger.

Het bleek een gouden greep van Bosschaart, want Carranza kopte onberispelijk de 1-1 binnen, uit een prachtige voorzet van Bueno. De gelijkmaker gaf Feyenoord vleugels tegen het lamgeslagen tiental van AC Milan. De bezoekers uit Nederland hielden stand in de slotfase en mogen zich opmaken voor een tweeluik in de achtste finale van de Champions League.

Timon Wellenreuther 8

Givairo Read 6,5

Thomas Beelen 7

Dávid Hancko 7

Gijs Smal 7

Jakub Moder 8

Antoni Milambo 7

Igor Paixão 7,5

Anis Hadj Moussa 6

Zépiqueno Redmond 6

Hugo Bueno 8

